Wieder geht ein Sportjahr in Gmünd mit einer Top-Veranstaltung zu Ende. Im Vorjahr avancierte der Werbeprofi-Silvesterlauf mit gigantischen 752 Finishern überhaupt zum größten Silvesterlauf Niederösterreichs – stellte dabei selbst Traditionsbewerbe, wie den 35. Silvesterlauf in Krems (379 Teilnehmer) in den Schatten.

„Es wäre schön, wenn wir das heuer wieder schaffen“, blickt LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock, der mit seinem Team in den letzten Zügen der Vorbereitung liegt, voraus. Knapp 300 Voranmeldungen (darunter schon mehr als 50 Kids) sind bis Dienstagmittag – nicht ganz zwei Wochen vorm Silvesterlauf – schon eingetrudelt. „Es könnte schon losgehen“, sagt Bock. „Jetzt hoffen wir nur mehr auf schönes Silvesterwetter.“

Mit neuem LT-Gmünd-Wein auf Sieg anstoßen

Zusätzlich zur willkommenen Bewegung während der kalorienreichen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr winken dem ambitionierten Hobbyläufer wieder attraktive Geldpreise, Juxläufer haben ihre Gewinnchancen in den Kategorien größte Finisher-Gruppen (Vorjahressieger war das Rote Kreuz Gmünd mit 90 Finishern) oder bestes Kostüm. Der Rundkurs – vom Alten Rathaus über die Bahnhof- und Schremser Straße, zurück und weiter über Kirchen- und Schlossgasse zur Zielgeraden am oberen Stadtplatz – wurde ebenso beibehalten wie die Distanzen: eine Runde für Kids, zwei bzw. fünf Runden für Hobby- und Hauptläufer.

Die Siegerehrung findet wie immer im Palmenhaus (ab 16.30 Uhr) statt. Dort kann man auch auf das neue Jahr anstoßen – mit dem neuen LT-Gmünd-Wein, der erst vor zwei Wochen im Rahmen der Weihnachtsfeier aus der Taufe gehoben wurde. „Die Idee war schon länger da, etwas zu kreieren, das man bei verschiedenen Anlässen verschenken kann“, erklärt Bernhard Bock. „Ein eigener Wein hat sich dafür sehr gut angeboten.“ Präsidentin Martina Diesner-Wais und Ulrike Katzenschlager werden den Grünen Veltliner Federspiel und den Roten Zweigelt vom Weingut Dick aus Weißenkirchen – eigens für das Laufteam etikettiert – beim Silvesterlauf zur Verkostung ausschenken.