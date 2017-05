Die NÖ Open im Golfresort Haugschlag brachten vergangene Woche einen holländischen Sieger hervor. Der 25-jährige Michael Kraaij gewann das Turnier, das stark vom Wintereinbruch beeinträchtigt wurde. Im Endeffekt konnte für das mit 30.000 Euro dotierte Turnier nur eine Runde für die Gesamtwertung herangezogen werden.

Diese ging gleich am ersten Bewerbstag, am Mittwoch, bei schönem Golfwetter über die Bühne. Trotz des international stark besetzten Starterfeldes konnten sich die Österreicher gut behaupten. Besonders Lukas Nemecz, der im Vorjahr auf der European Tour spielte, legte eine starke Runde hin und wurde mit fünf unter Par Dritter. Einen Schlag dahinter lauerten Clemens Prader und Berni Reiter. In Führung lag der Niederländer Michael Kraaij (- 8) vor dem französischen Tourspieler Alexandre Kaleka (- 6).

Das Ergebnis dieses Tages war auch das Endresultat. Am Donnerstag konnte aufgrund der Schneefälle in der Nacht am Vormittag nicht gespielt werden, weshalb schon auf zwei Runden reduziert werden musste – eine Hälfte des Feldes spielte am Donnerstagnachmittag, die andere hätte am Freitagvormittag spielen sollen. Doch auch dazu kam es nicht mehr. Aufgrund der neuerlichen Schneefälle wurde auch das Freitagsprogramm gecancelt.

Somit gewann Michael Kraaij vor Alexandre Kaleka. Lukas Nemecz erreichte als bester Österreicher den vierten Platz mit fünf unter Par, Clemens Prader und Berni Reiter wurden geteilte Siebente mit vier unter Par.

Der Lokalmatador Markus Maukner vom GC Haugschlag-Waldviertel landete mit einer schwachen Runde von sieben über Par im abgeschlagenen Feld.