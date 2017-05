GroÃŸ Gerungs

Einer besonderen Herausforderung stellten sich vier junge Karateka des USV Shotokan Groß Gerungs: Die Wettkampfgruppe machte sich in Begleitung von Sensei Renè Puhr (2. Dan) und Stefanie Leonharsberger (6. Kyu) auf, um neue Erfahrungen in der großen weiten Karate-Welt zu sammeln.

In Halle an der Saale fand der 5. Arawaza Cup, einer der größten Karatewettbewerbe in Deutschland statt. 850 Sportler im Alter zwischen sechs und über 40 Jahren maßen sich auf zehn Tatamis, die von internationalen Wettkampfrichtern, darunter Europa- und Welt-Kampfrichter, betreut wurden. Als einziger österreichischer Vertreter unter 128 Vereinen aus 13 Nationen schlugen sich die Gerungser technisch und mental gut.

Im Bewerb Kata U8 musste Lisa Puhr gleich in der ersten Runde gegen die spätere Siegerin antreten. Davon ließ sie sich aber nicht beirren, zeigte im weiteren Verlauf ihren Kampfgeist und landete auf Rang fünf.

Yvonne Kaufmann konnte sich in derselben Kategorie bis ins Finale vorkämpfen. Dort unterlag sie der Siegerin nur knapp, wurde mit der Silbermedaille belohnt. Auch Fabio Puhr und Leonhard Einsiedl konnten sich im extrem starken Feld mit bis zu 40 Startern gut behaupten. Die Kumite-Bewerbe, die auch bei den Jüngsten schon im direkten Zweikampf ausgefochten werden, bestritten sie furchtlos.

„Wir haben uns an neue Herausforderungen heran gewagt, haben erstmals solche Wettkämpfe bestritten und sind mit neuer Motivation zurückgekehrt“, bilanziert Rene Puhr nach der 505 Kilometer weiten Heimreise.