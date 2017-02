Durchwachsen lief der WM-Auftakt für Harald Simon in Togliatti. Dass es in den nächsten Rennen besser werden wird, damit rechnet der Pfaffenschlager auch nicht, wie er Schwester Helga Fronhofer aus Russland via Skype mitteilte. „Er ist durch seine Verletzungen zu sehr gehandicapt“, berichtet sie. „Viel mehr als ein dreizehnter Platz ist momentan nicht drin.“

Einerseits macht Harry Simon seine im Jänner gebrochene Hand zu schaffen. Andererseits verletzte er sich bei einem Sturz in Togliatti auch am Fuß, wodurch er zumindest in der Lada-Stadt noch weiter eingebremst wurde. Und darüber hinaus hat er auch immensen Trainingsrückstand, war bis vor zwei Wochen einen Monat lang auf keiner Maschine gesessen.

Im ersten Grand Prix am Samstag holte Simon drei Punkte. Am Sonntag reichte es für vier Zähler. Einen Achtungserfolg landete er im dritten Lauf, in dem er sich nur seinem aktuell in Top-Form fahrenden Landsmann Franky Zorn geschlagen geben musste. Im vierten Lauf aber wieder ein Rückschlag: Er kam in einer Eisrille zu Sturz, lädierte sich dabei seinen Fuß. „Mehr geht zur Zeit nicht. Ich muss das Beste daraus machen“, ließ Simon an die NÖN ausrichten.

Der Plan des ÖBB-Maschinenschlossers hätte ja ohnehin anders ausgesehen. Er wollte sich in Russland auf die Europameisterschaft (21. & 22. Februar in Ufa) vorbereiten. Dann verletzte sich aber ein Teamkollege von Kamensk-Uralsky beim Rennen in Ufa, weshalb Ersatzfahrer Simon vor zwei Wochen ins Superliga-Aufgebot kam. Und zwei Tage später rutschte er auch noch für seinen verletzten Teamkollegen von Stahlwerk Annahütte, Stefan Pletschacher, ins WM-Line-up. „Das ist aus dem Nichts gekommen“, sagt Fronhofer. „Jetzt hat er auf einmal volles Programm.“

Vor der EM stehen nämlich jetzt noch die Großen Preise von Shadrinsk und Almaty auf dem Programm, danach geht‘s in der Superliga in Togliatti weiter. Und dann geht‘s weiter nach West-Europa. Fronhofer: „Es geht wirklich Schlag auf Schlag!“