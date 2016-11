Eine Woche lang wird im August 2018 halb Europa nach Langschwarza blicken. Im Haus der Pferde wird da nämlich die Mitteleuropäische Meisterschaft (MEM) für Islandpferde ausgetragen.

„Eine Riesensache, nicht nur für uns“, ist Haus-der-Pferde-Eigentümer Josef Auer überzeugt. „Davon wird die gesamte Region profitieren. Die Beherbergungsbetriebe werden ausgebucht sein.“ Weit über 200 Pferde samt Reitern werden erwartet – dazu eine Menge Zuschauer.

Die MEM wird alle zwei Jahre ausgetragen. Zehn Nationen entsenden Reiter zum Turnier. Das maximale Kontingent von 40 pro Nation erfüllen dabei aber nur die Top-Nationen, Österreich, Schweiz, Deutschland, Italien und Niederlande. Als „Probelauf“ für die MEM wird schon im nächsten Jahr die NÖ-Landesmeisterschaft in Langschwarza ausgetragen.

Islandpferde-Sportturniere unterscheiden sich von normalen Reitturnieren durch die Einbindung der zwei Spezialgangarten der Islandpferde (Tölt und Rennpass) – neben den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp. „Im Rennpass muss zum Beispiel eine 350m lange Gerade geritten werden, einmal zählt Geschwindigkeit beim zweiten Mal der Stil“, erklärt Ulrike Krögler. Die 37-jährige Wienerin betreibt mit dem aus Semriach (Steiermark) stammenden Auer (55) seit Juli das Haus der Pferde.

Beide sind echte Islandpferde-Experten. Auer ist seit 25 Jahren Wettkampfrichter, war Team-Kapitän Österreichs bei Weltmeisterschaften. Krögler ist studierte Pädagogin und nach dem Start mit „normalen“ Pferden bald zu den Islandpferden gestoßen – und sei hängen geblieben. Die beiden haben über zwei Jahre österreichweit nach einem Pferdehof gesucht – bis sie auf die Verkaufsanzeige des Hauses der Pferde stießen. „Wir kannten das Anwesen, ich bin früher selbst hier Turnier geritten“, erzählt Auer.

„Haus der Pferde soll Haus der Pferde sein“

Das Paar nahm Kontakt mit Familie Pattermann, die das traditionsreiche Pferde-Anwesen, das seine Blütezeit um die Jahrtausend-Wende hatte, aufgebaut hat, auf. Ende Februar wechselte das Anwesen seine Besitzer und im Juni erfolgte die Übergabe.

Nach einigen Instandsetzungsarbeiten (neuer Bodenbelag in der Reithalle, neue Zäune etc.) wollen sich die neuen Besitzer jetzt voll und ganz auf den Pferdebereich konzentrieren. Das Ziel sei einfach, so Auer: „Das Haus der Pferde soll ein Haus der Pferde sein.“ Ausbildung sei ganz wichtig. Deshalb kümmert sich Krögler um den Wiederaufbau der Reitschule: „Im Sommer waren wir durch die Hotelgäste ausgebucht. Jetzt wollen wir die Reitschüler langfristig binden.“ Dabei spielt das Renommee des Anwesens eine wichtige Rolle. Krögler: „Viele Mütter haben früher hier Reiten gelernt und schicken jetzt ihre Kinder her.“ Rund 20 Schüler betreut sie derzeit.

Daneben wird auch der Einstellbetrieb forciert. 60 Pferde sind momentan untergebracht. Platz gibt‘s für ungefähr 100.

Um sich voll und ganz um den Pferdebetrieb, den sie mit drei Mitarbeitern schupfen, kümmern zu können, wird das Hotel mit 16 Betten für ein Jahr von Georgine Pattermann weiterbetrieben. Ebenfalls Teil des Anwesens ist das TheraFit, das Martin Neuhauser betreibt. Für das Reiterstüberl wird noch ein Pächter gesucht.

Große Umbauarbeiten haben die neuen Eigentümer vorerst nicht geplant: „Wir wollen es so hinbringen, das man es gut auslasten kann“, so Auer. Alles andere sei Zukunftsmusik.