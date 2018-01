NÖN: Die neue Zählart der Weltrangliste hat für ein mittleres Erdbeben in der Tischtenniswelt gesorgt. Dauerführender Ma Long fiel auf Rang sieben zurück, Dmitrij Ovtcharov ist neuer Erster. Sie selbst sind auf Rang 53 abgerutscht erstmals seit November 2015 nicht mehr Österreichs Nummer eins. Hat Sie die neue Zählweise dann doch überrascht?

Stefan Fegerl: Überrascht nicht. Ich habe mich schon darauf vorbereitet, den Turnierplan auch darauf ausgerichtet. Aber einerseits hat die ITTF (Internationaler Tischtennisverband; Anm.) im Nachhinein noch einiges geändert. Andererseits habe ich am Ende des Jahres aus familiären Gründen noch einige Turniere ausgelassen. Darum bin ich noch weiter zurückgefallen, als ich geplant hatte. Muss ich mich eben zurückkämpfen.

„Ich will wieder unter die besten 20 der Welt kommen, bin überzeugt, dass ich meine besten Jahre noch vor mir habe.“ Stefan Fegerl über seine Zukunftsaussichten

Wie werden Sie das angehen?

Fegerl: Positiv ist, dass ich für das „Europe Top 16“-Turnier Anfang Februar in Montreux qualifiziert bin. Dort werde ich gleich einige Plätze gut machen. Die Rangliste wurde so durcheinander gewürfelt, bis sich das normalisiert hat, wird es sicher ein oder zwei Jahre dauern. Das neue System wurde vom Tennis übernommen, legt nur mehr Wert auf die Turniere. Pro überstandener Runde sammelt man Punkte, die besten acht Turniere kommen in die Wertung. Grundsätzlich ist das System mehr auf Profit ausgelegt. Man zwingt die Spieler zum Spielen, dadurch werden die Turniere besser besetzt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss ich mindestens acht Turniere pro Jahr spielen. Und nicht nur vier wie 2017.

Dass Sie im Vorjahr nur vier Turniere gespielt haben, hatte auch einen erfreulichen Grund. Lias, der zweite Sohn von Ihnen und Ihrer Lebensgefährtin Li Qiangbing ist am 8. Dezember zur Welt gekommen. Wie geht‘s Mutter und Kind?

Fegerl: Beide sind wohlauf. Es ist alles glattgegangen. Daheim war‘s natürlich eine Umstellung. Auch für Louis (Fegerls erster Sohn; Anm.), der jetzt bald fünf Jahre alt wird.

Die Zeit rund um die Geburt saßen Sie viel im Flugzeug, verbrachten jede freie Minute daheim. Wie werden Sie in Zukunft Familie in Wien und Klub in Düsseldorf unter einen Hut bringen? Haben sich die Prioritäten verschoben?

Fegerl: Wenn ein Kind zur Welt kommt, verschieben sich natürlich die Prioritäten. Gerade in der Anfangszeit ist es mir wichtig, sehr viel daheim zu sein. Wenn sich das eingespielt hat, werde ich auch wieder mehr Augenmerk auf das sportliche Geschehen legen. Darum war es mir auch wichtig, dass ich die Verträge mit meinen Unterstützern und Sponsoren verlängern konnte.

Stichwort Vertragsverlängerung: Die steht ja auch bei Borussia Düsseldorf ins Haus. Ihr jetziger Vertrag läuft bis Juni. Wie ist der Status quo?

Fegerl: Die Gespräche beginnen erst. Grundsätzlich werden wir aber einen Kompromiss finden müssen. Durch das neue Weltranglisten-System muss ich mehr Turniere spielen, um international top zu bleiben. Ich will wieder unter die besten 20 oder 30 der Welt kommen, bin überzeugt, dass ich meine besten Jahre noch vor mir habe.

2017 war Ihr erstes volles Jahr für Borussia Düsseldorf. Aus Vereinssicht gab‘s große Erfolge. Wie zufrieden waren Sie mit dem Jahr?

Fegerl: Es war eine nahezu perfekte Saison. Im Jänner der Pokalsieg, im Juni der Meistertitel und letztlich noch die Champions League, wo wir erst im Finale vom Überklub Orenburg gestoppt wurden. Für mich persönlich war es auch ein sehr starkes Jahr. Die EM ist zwar nicht optimal gelaufen. Die Bilanz von 26:8 bei Borussia kann sich aber sehen lassen. Das hat aber auch Substanz und Kraft gekostet.

Wenn Sie mehr Turniere spielen müssen, wird das wohl 2018 nicht anders werden, oder?

Fegerl: Ich musste mein System komplett umstellen. Der Terminkalender wird dichter werden. Fürs Training werde ich weniger Zeit haben, was ich schade finde. Ich trainiere gerne, bin ein Arbeiter. Tischtennis entwickelt sich in Richtung Tennis. Dort ist man das ganze Jahr unterwegs, reist von Turnier zu Turnier. Der Unterschied ist aber, dass man von der ATP-Tour leben kann, das ist im Tischtennis nicht so. Gerade laufen beispielsweise im Tennis die Australien Open. Dort bekommt der Sieger 4 Millionen Dollar. Ich spiele diese Woche bei den Ungarn Open, wo es für den Sieg 18.000 Dollar gibt. Im Tischtennis ist man viel mehr auf seinen Verein angewiesen. Erschwerend hinzu kommt das europäische Meisterschaftssystem von September bis Juni. In Asien wird die Meisterschaft geblockt in den Sommermonaten ausgetragen. Da bleibt mehr Zeit, um Turniere zu spielen.

Welche Turniere haben Sie fix eingeplant?

Fegerl: Bis zur Team-WM in Schweden im Mai werde ich die Katar Open und die German Open spielen. Kroatien, Slowenien und Polen muss ich auslassen. Da bin ich mit Borussia Düsseldorf im Einsatz.

Dort geht es ja jetzt auch in die heiße Phase. In der Bundesliga steuert ihr der Titelverteidigung entgegen. In der Champions League steht in Ekaterinburg das erste Viertelfinale an. Wie schauen die Ziele aus?

Fegerl: In Russland wollen wir uns gleich eine gute Ausgangsposition für das Heimspiel verschaffen. In der Bundesliga stehen zwei wichtige Spiele an. Dort sind wir auf einem guten Weg in Richtung Play-off. Dazu kommen für mich eben die Ungarn Open, wo ich auch durch die Qualifikation muss. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das zuletzt musste. Danach kommt das Europa-Top-12-Turnier. Es geht jetzt bis Mai wirklich Schlag auf Schlag.