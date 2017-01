Wie er schon vor zwei Wochen nach der verpassten WM-Qualifikation in Ylitornio (FIN) befürchtet hatte, muss Harald Simon (49) seine Einzel-WM-Träume wohl begraben, muss auf Ausfälle hoffen. Der Motorsport-Weltverband (FIM) vergab die Dauer-Wildcards an den Deutschen Johann Weber und den Schweden Niklas Svensson.

Weber war der erste nicht-qualifizierte Fahrer bei der zweiten Quali in Strömsund (SWE) vergangene Woche. Diese Platzierung, Siebenter, hatte in Ylitornio Simon erreicht. Die FIM gab aber der Jugend den Vorzug. Der um 23 Jahre jüngere Svensson war in Finnland einen Platz hinter Simon gelandet.

Simon ist an erster Nachrück-Position – sprich: Wenn ein WM-Fahrer ausfällt, rückt der Pfaffenschlager ins Feld. Bleiben für ihn noch die Team-WM in Inzell, die EM in St. Johann und das Hoffen auf Einsätze in der Russischen Superliga.