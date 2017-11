LITSCHAU/EISGARN - BISAMBERG/KORNEUBURG 5:3.

Im fünften Spiel fuhr Litschau/Eisgarn gegen Bisamberg/Korneuburg den zweiten Saisonsieg ein und schiebt sich damit auf den siebenten Rang nach vorne. Erstmals in der Meisterschaft gingen die Hausherren als Favoriten ins Rennen. Die Gäste reisten obendrein mit einem Mann weniger an, mussten das zweite Brett freilassen, wodurch Litschaus Thomas Bauer zu einem kampflosen Sieg kam und die Schrammelstädter praktisch schon mit 1:0 in die Partie starteten.

Vojtech Plasil erreichte auf dem siebenten Brett in einem ausgeglichenen Kampf gegen David Merei ein Remis. Oldrich Popelka ließ die Hausherren erstmals aufatmen, als er auf dem vierten Brett ein feines und druckvolles Angriffsspiel gegen Ehsan Ayatollahi zum Sieg verwerten konnte.

Als dann auch noch Pavel Ptacnik seinen Königsangriff auf dem sechsten Brett gegen Johann Haider erfolgreich zu Ende brachte, hatte sich Litschau schon etwas abgesetzt – 3,5:0,5. Auf dem Spitzenbrett entwickelte sich zwischen Ö-Meister Jurij Khalakhan und Gerhard Wetscherek eine unübersichtliche, aber sehr interessante Partie, die dem Bisamberger zu viel Zeit abverlangte – 4,5:0,5.

Auf dem letzten Brett kam der Litschauer Roman Nemecek gegen Paul Schiessl nie richtig ins Spiel. Bisamberg verkürzte. Patrick Schuh versuchte auf dem fünften Brett gegen Dieter Seidler vier Stunden Vorteil zu erlangen. Es ging jedoch in ein Bauernendspiel mit gleich vielen Bauern und endete Remis – 5:2.

Für den Schlusspunkt sorgte der Bisamberger Andreas Pammer, der Jiri Plasil in einem fast fünfstündigen Kampf zur Aufgabe brachte und noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. Am Sieg der Schrammelstädter gab es jedoch nichts mehr zu rütteln.

ZWETTL - MISTELBACH 3,5:4,5.

Für den SK Zwettl lief es in der Parallelpartie hingegen nicht so gut. Die Braustädter mussten sich Mistelbach knapp 3,5:4,5 geschlagen geben. Die mit Pavel Blatny und Neklan Vyskocil besetzten Spitzenbretter gingen beide an den Tabellenführer. Der für Zwettl spielende Gmünder Martin Zwettler (gegen Frantisek Vrana) und Manfred Prager (gegen Stefan Pribitzer) sorgten für die Zwettler Siege. In der Endabrechnung fehlte dennoch ein Punkt.