ST. PÖLTEN II - GMÜND 63:43. Nur ein Gmünder wusste am Freitag in St. Pölten zu überzeugen. Der spielt allerdings seit Jahren für die Hauptstädter. Johannes Skoll lieferte eine starke Partie ab und schoss sein Team mit 21 Punkten als Top-Scorer zum Sieg.

Nicht einmal halb so viele Punkte hatte sein UBBC-Pendant. Martin Röck reichten zehn Punkten, um sich an die Spitze der Punkteliste zu setzen. Genau dort offenbart sich das Gmünder Problem: Sie treffen den Korb zu selten – schon seit Wochen. „Unsere Defensive spielt gut, bekommt im Vergleich zur Vorsaison um sieben bis acht Punkte im Schnitt weniger“, rechnet Manager Franz Chwatal vor. Zum Sieg für die Gegner reichen die wenigen Punkte aber immer noch. „Weil wir einfach zu wenig machen“, ergänzt Spielertrainer Peter Schmid.

„Unser Spiel passt sich der Wetterlage an. Meistens trüb und finster.“

Spielertrainer Peter Schmid zur Gmünder Wurfschwäche

In St. Pölten konnten die Gmünder erst das Spiel auf bescheidenem Niveau mit vielen Ballverlusten noch offen gestalten. Trotz verschlafenem Start fehlten zur Pause nur fünf Punkte auf die Dragons, die sich die Führung durch zwei Dreier knapp vor der Halbzeit wieder holten.

An sich also kein Grund zur Panik – aber nach der Pause ging bei den Gmündern gar nichts mehr.

Nur zwölf Punkte in zwei Vierteln erklären alles. Mit einem schnellen 8:0-Lauf verschafften sich die heimischen einen komfortablen Polster, den sie bis zum Schluss nur mehr verwalten mussten, da die UBBC-Offense zu einfallslos und ungefährlich agierte – auch die Freiwürfe verfehlten ihr Ziel.

„Unser Spiel passt sich im Moment der Wetterlage an. Meistens ist es trüb und finster“, monierte Coach Schmid. „Die Sonne schaut nur ab und zu durch. Aber es wird wieder schöner werden.“