Am Sonntag haben sich die New England Patriots am Sonntag nach einer beispiellosen Aufholjagd in der Overtime gegen die Atlanta Falcons noch den Superbowl geholt. Einen Tag davor blieb die Gmünder Aufholjagd in Deutsch Wagram, die den UBBC noch in die Overtime brachte, jedoch unbelohnt.

Die Gmünder, die ohne die Langen, Bernhard Staud, Rene Göschl und Martin Röck, auskommen mussten, gingen mit wirkungsvoller Offense schnell 7:0 in Führung, verloren danach aber den Zugriff. Die Alligators zogen teilweise sogar auf 14 Punkte davon. Erst die Umstellung auf Zonendefense brachte die Schmid-Truppe zurück ins Spiel – Christoph Staud, Sebastian Senk und Michael Traxler verringerten den Rückstand vor der Pause noch ein bisschen.

Mit dem Seitenwechsel war das Momentum endgültig auf die Gästeseite gewandert. Gmünd traf und Deutsch Wagram fand kein Mittel gegen die Zone. Im Schlussviertel ging der UBBC erstmals wieder in Führung.

Just jetzt riss aber der Faden. Glück für Gmünd, dass sich auch die Heimischen schwertaten. Beide schleppten sich mit 50:50 in die Overtime. Dort machte sich jedoch die dünne UBBC-Bank bemerkbar. Gmünd ging der Saft aus.

Mini-Chance auf den vorletzten Platz lebt

„Kein schönes Spiel“, schnaufte UDW-Coach Hannes Quirgst durch. „Bei uns ist noch viel Luft nach oben.“ Trotz allem hat man ein Saisonziel erreicht, den vierten Platz nach dem Grunddurchgang, erreicht. Währenddessen sind die Chancen des UBBC, dem letzten Platz vor der Endrunde noch zu entkommen, schon sehr viel mit „Was wäre, wenn…“ verbunden.

Fakt ist, dass Gmünd zum ersten Mal seit Ewigkeiten in Möllersdorf gewinnen müsste. Parallel dazu muss Korneuburg gegen St. Pölten verlieren. Dann würde der UBBC Korneuburg noch überholen, da Gmünd im direkten Duell gewonnen hat (Gesamtscore: 139:130) – und das zählt.

Wer auch immer im Viertelfinale der Gegner sein wird, die Termine stehen bereits: Das Hinspiel steigt am 4. oder 5. März, das Rückspiel am 11. oder 12. März.