Lauf-Legende Alois Redl deklassierte die Konkurrenz beim Erlebnislauf-Finale am Mandelstein.

Von seiner schönsten Seite zeigte sich der Herbst am Samstag beim Finale der 2. Gmünder Erlebnisläufe von Nord nach Süd, dem Mandelsteiner Berglauf. Insgesamt 57 Starter wagten sich an die 4,7km und 290hm von Moorbad Harbach auf den Mandelstein. Und ganz vorne stand ein alter Bekannter.

„Der Lois rennt wie in alten Zeiten“, gerieten einige Zuschauer im Zielbereich am Mandelstein-Parkplatz ins Schwärmen, als der zigfache Berglauf-Meister Alois Redl (44) die jüngere Konkurrenz alt aussehen ließ. 18:41 Minuten brauchte der Gmünder für die 4,7km – die Vorjahressiegerzeit von Andi Kainz (19:10) zertrümmerte er damit regelrecht. „Es ist ganz gut gegangen“, freute sich Redl. Die Vergleiche mit den alten Zeiten ließ er aber nicht so stehen. „Dafür kann ich zu wenig trainieren.“

Dem zweitplatzierten, um 18 Jahre jüngeren Göpfritzer Jürgen Hable nahm Redl dennoch fast 50 Sekunden ab. An Hables Gesamtsieg in der Erlebnislaufserie änderte das aber nichts. Dritter wurde der bergerprobte LT-Gmünder Reinhard Helmreich (19:32).

Und Alexander Bichl bekam auch als Vierter gehörig viel Applaus, finishte der Zwettler am Mandelstein doch seinen 100. Lauf in dieser Saison.

In der Damenwertung war Conny Krapfenbauer (SC Zwickl Zwettl) nicht zu schlagen – 23:19. Sie hängte Nicoletta Leidenfrost um mehr als eine Minute ab. Die LT-Gmünderin sicherte sich dafür den Serien-Gesamtsieg.