NÖN: Nach 5.000 Kilometern und einer Zeit von zwölf Tagen, vier Stunden und 35 Minuten finishten Sie als Zweite der Frauenwertung beim „Race Across America“. Haben Sie schon realisiert, was Sie geschafft haben?

Alexandra Meixner: Noch nicht ganz – aber das kommt so langsam. Wenn mir jemand sagt, dass ich 5.000 Kilometer mit dem Auto fahren soll, dann denke ich mir, dass das extrem viel ist und ich mir das sicher auf mehrere Tage aufteilen muss. Jetzt bin ich 5.000 Kilometer mit dem Rad gefahren! Und das in zwölf Tagen …

Sie haben damit österreichische Sportgeschichte geschrieben – als erste Österreicherin, die dieses Rennen absolviert hat.

Meixner: Die Veranstalter haben schon immer auf eine Österreicherin gewartet. Die kennen alle den Christoph Strasser. Die haben sich schon gefragt, warum nie eine Österreicherin kommt. Jetzt war eine da. Vielleicht bin ich auch ein Vorbild für andere Frauen. Ich sehe mich in einer Vorreiterrolle. Denn eines weiß ich: Ich bin sicher nicht die schnellste Österreicherin, aber ich bin mutig.

Was war denn die größte Herausforderung?

Meixner: Das war der fehlende Schlaf! Besonders schlimm waren immer die Vormittage. Da habe ich oft zu meinem Team gesagt: Bitte macht etwas, damit mir die Augen offenbleiben. Pro Tag habe ich cirka eineinhalb Stunden geschlafen – oft nur für zehn Minuten. Solange es geht, solange wollte ich fahren.

Und körperlich – spüren Sie hier noch Nachwirkungen?

Meixner: Auf den Handflächen sind die Nerven noch etwas beleidigt. Aber ansonsten geht es mir viel besser als etwa nach dem „Double Deca Ironman“ im Vorjahr.

Von vier gestarteten Frauen haben nur zwei das Rennen beendet. Auf Siegerin Sarah Cooper fehlten am Ende knapp über neun Stunden. War Platz eins ein Thema?

Meixner: Für mich absolut nicht. Ich wusste, wer Sarah Cooper ist – dass sie bereits das „Race Across West“, eine Mini-Ausgabe des „Race Across America“ gewonnen hatte. Ich habe mich von vornherein damit abgefunden, dass ich gegen sie keine Chance haben würde. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn ich diese Einstellung nicht gehabt hätte.

Ihre Crew postete zwischenzeitig auf Facebook, dass Sie die Führende nochmals angreifen werden. Aus dem wurde aber nichts mehr …

Meixner: 1.000 Kilometer vor dem Ziel war ich so an die 350 Kilometer hinten. Es war also schon ziemlich unrealistisch. Aber dann ging in einer Nacht sowieso alles schief, was nur schief gehen kann. Dann hab‘ ich zu mir selbst gesagt: So – jetzt genießt du einfach nur mehr und fährst das Rennen zu Ende.

Was ging denn schief?

Meixner: Wir haben uns weiträumig verfahren, dann hatten wir auch im Auto keinen Sprit mehr. Mein Team wollte mich von allen Problemen fernhalten – das bekommst du aber mit..

Auch Ihr Team war in diesen zwölf Tagen wohl sehr gefordert.

Meixner: Alle haben hervorragende Arbeit geleistet. Jeder hat wenig geschlafen – es war eine Herausforderung für jeden Einzelnen. An dieser Stelle möchte ich auch meinem Mann Walter danken, der so viel für mich hinten anstellt, obwohl er selbst ein toller Sportler ist.

Ihr Abenteuer wurde auch auf Facebook begleitet. Neben massenweise Zuspruch gab‘s auch immer wieder kritische Stimmen, die meinen, dass „das alles“ doch nicht gut für die Gesundheit sein kann. Was sagen Sie dazu?

Meixner: Ich beschäftige mich mit dieser Kritik. Ich denke nicht, dass das, was ich tue, ungesund ist. Ich fordere meinen Körper cirka drei bis vier Wochen extrem pro Jahr. Mein Training hält sich immer im gesunden Bereich. Wenn einer jeden Tag raucht, trinkt oder 70 Kilo Übergewicht mit sich rum schleppt, der fordert seinen Körper täglich und lebt ungesund.

Ein großes Projekt verschlingt natürlich auch ein gewisses Budget. Wie viel kostet so ein Trip?

Meixner: Ich habe noch nicht die exakte Abrechnung. Aber es wird so an die 50.000 Euro ausmachen. Ohne Sponsoren wäre das nicht zu stemmen.

Double Deca Ironman im Vorjahr (Anm.: 20 Ironman an 20 aufeinanderfolgenden Tagen), jetzt das Race Across America. Was steht als nächstes am Plan?

Meixner: Ich hab‘ mir tatsächlich schon etwas überlegt. Ich würde gerne als erste Frau Australien durchqueren und damit einen Weltrekord aufstellen. Am liebsten würde ich das schon 2018 machen. Mein Team meint zwar, dass ich bis 2019 warten soll – aber was mache ich dann 2018? Kleinere Sachen interessieren mich irgendwie nicht mehr (lacht).