Die siebente Auflage des in Europa einzigartigen Iron Dog, einem Mensch-Hund-Triathlon, fand am vergangenen Wochenende rund um den Sonnenhof in der Saaß statt.

Trotz der schlechten Witterung mit vielen Regenschauern zog das Veranstalterteam vom Verein „Racedogs Austria – Union Zughundesport Waldviertel“ um Christian Vajk positive Bilanz: „Es ist alles gut gelaufen. Besonders hat uns gefreut, dass auch Sportler aus Schweden und Russland zu uns gekommen sind.“

Insgesamt 100 Teilnehmer

Die insgesamt 100 Teilnehmer mussten einen Triathlon (4km Canicross, 150m schwimmen und 4km Bikejöring oder Scooterjöring) oder einen Duathlon (ohne schwimmen) gemeinsam mit dem Hund absolvieren.

Die Siege gingen dabei an Lena Bunzendahl, Ivo Neubert (beide Triathlon Bike), Nusa Schumet, Kent Lagergren (Triathlon Scooter), Jakub Jurcaga, Petra Burgauer (Duathlon Bike) und Daniela Zellmer und Santi del Valle (Duathlon Scooter).

Eine Wiederholung des Mensch-Hund-Triathlons im kommenden Jahr ist bereits wieder geplant.