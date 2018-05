Traditionell Anfang Mai startete für den Racer4Kids-Piloten Andreas Fichtenbauer Slovakiaring die neue Saison der AlpeAdria und Staatsmeisterschaftssaison. Nachdem die letzte Saison vom Pech verfolgt war, galt es an diesem Wochenende positive Eindrücke mit zu nehmen. Und diese begann am bei Bratislava. gleich mit einem Podestplatz.

„Die Vorsaisontests am Slovakiaring und Pannoniaring verliefen sehr positiv, trotzdem wusste ich, dass die Gegner bereits mehr Kilometer in den Beinen hatten und das Starterfeld in der AlpeAdria- und in der Staatsmeisterschaft sehr stark sein wird“, schildert Fichtenbauer. Der Anreisetag am Donnerstag brachte dann gleich das erste Problem mit sich – beim Schremser brach ein Bauchgrippevirus aus.

So ging’s körperlich sehr angeschlagen ins Rennwochenende. „Ein Hausmittel meines mitgereisten Teams half mir gut“, sagt er. „So konnte ich am Freitag beide Freien Trainings fahren.“ Die Abstimmungsarbeiten bei den Vortests mit Fahrwerksprofi Robert Wilhelmer trugen Früchte – der Benefiz-Racer raste im Qualifying am Samstag auf Gesamtstartplatz sechs (IOEM-Dritter).

Verpatzter Start und persönlicher Rekord

Der Start ins erste Rennen verlief dann allerdings nicht nach Maß. „Der war grottenschlecht“, so Fichtenbauer. „Mit viel Mut und etwas Glück konnte ich den Start in den ersten drei Kurven annähernd ausbessern.“ Als Neunter kam er von der ersten Runde zurück. Gegen Vollprofis wie Karel Hanika, Pawel Skozpek oder Jan Halbich musste Fichtenbauer um jeden Platz hart kämpften. Das zahlte sich aus. Der Schremser kam bis auf Rang zwei in der AlpeAdria-Wertung nach vorne – auch in der IOEM wurde er Zweiter. Darüber hinaus kitzelte er aus seiner Yamaha R1 auch noch eine persönliche schnellste Runde am Slovakiaring von 2:05,9 Minuten.

Auch der Start ins zweite Rennen verlief nicht nach Maß. Vom siebenten Platz gestartet, war er nach der ersten Runde Achter. „Ich musste in der ersten Runde wieder sehr viel Risiko nehmen, um den Anschluss an die Podestplätze nicht zu verlieren“, schildert Fichtenbauer. In den nächsten Runden ging es bis auf Platz vier nach vorne. Pawel Skozpek forderte Fichtenbauer lange, aber schließlich ging er in der letzten Runde auch an ihm vorbei und holte das nächste AlpeAdria-Podium. Hinter Julian Mayer (AUT) und Karel Hanika (CZE). Damit wurde er in der Österreicherwertung Zweiter hinter dem amtierenden Staatsmeister Mayer.

„Ein erfolgreiches Wochenende für unser kleines Team“, resümiert Fichtenbauer. „Wir arbeiten sehr profesionell und zeigen durch Einsatz und Willen, dass das Budget nicht zwingend entscheidend ist.“ Weiter geht‘s Ende Mai in Poznan (Polen).