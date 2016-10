Mit einer persönlichen Bestleistung beim Saisonfinale am Slovakiaring beendete Andreas Fichtenbauer seine erste Saison in der Superbike-Klasse mit dem Vize-Staatsmeistertitel!

„Das Ende einer sensationellen Saison“, jubelte der Schremser Racer4Kids-Pilot, der nach der langen Sommerpause auf der Rennstrecke in der Nähe von Bratislava gleich zwei Plätze in der IOEM-Wertung gut machte.

Persönlicher Rundenrekord im Qualifying

Den Grundstein dazu legte er schon im Qualifying am Freitag. Dort stellte er nämlich mit 2:06.04 Minuten seinen persönlichen Rundenrekord auf dem Slovakiaring auf und platzierte seine Yamaha R1 damit auf dem siebenten Startplatz – klar vor seinen direkten Konkurrenten um den Vizetitel, Thomas Berghammer und Wolfgang Gammer.

Der Start ins erste Rennen verlief hingegen weniger gut. Fichtenbauer verlor einige Plätze und musste ordentlich riskieren, um an der Spitzengruppe dran zu bleiben. Einige Runden später hatte er aber den dritten IOEM-Platz in der Tasche, seinen vierten Podestplatz in der Rookie-Saison am Superbike. Damit schraubte er sich auch an in der Gesamtwertung an Gammer und Berghammer vorbei, die beide im abgeschlagenen Feld lagen, und war neuer IOEM-Gesamt-Zweiter.

Bestzeit im Sonntagsrennen

Im Sonntagsrennen, das er jetzt „nur“ mehr vor seinen direkten Konkurrenten finishen musste, legte Fichtenbauer noch einmal ein Schäuflein nach, drückte seine Bestzeit nochmal nach unten (2:06.02) und wurde wieder IOEM-Dritter. Der Vize-Staatsmeistertitel war damit fix. „Die 100 mitgereisten Fans, das perfekte Wetter und die bisher tollen Leistungen haben mich motiviert, alles zu geben“, freute sich der Benefiz-Racer, der etliche WM-Piloten und Profis hinter sich ließ und auch bester Yamaha-Fahrer wurde – in beiden Wertungen. In der AlpeAdria-Meisterschaft wurde Fichtenbauer Vierter.