Seit xx Jahren sitzt Erna Pichler bei Rallyes neben ihrem Lebensgefährten Christian Maier im Auto und sagt an, wo es lang geht. „Als Christian damals mit dem Rallye-Fahren begonnen hat, wollte ich nicht nur zuschauen“, sagt sie im Gespräch mit der NÖN. Also setzte sie sich mit in den Golf und blieb dort bis heute. „Es ist wie eine Sucht, lässt dich nicht mehr los.“

Gemeinsam feierte das Schremser Duo viele Erfolge, wurde etwa vor Jahren einmal Gesamt-Zweiter im Historic-Cup. Den größten Erfolg heimste aber heuer Erna Pichler ein. Sie krönte sich zur Siegerin der Co-Piloten-Wertung im Österreichischen Rallye-Cup (Klasse III). „Das ist ein Höhepunkt in unserer Karriere“, freut sie sich. „Und eigentlich auch das höchste, das wir mit unserem Auto erreichen können“, streicht Maier hervor.

Dabei hatten die Zwei die Gesamtwertung gar nicht im Auge gehabt. „Erst vor der letzten Rallye haben wir bemerkt, dass Erna in der Co-Piloten-Wertung Chancen auf den Sieg hat“, sagt Maier. „Sonst wären wir vielleicht mehr Rallyes gefahren.“

"Wir hatten keine Ausfälle"

Notwendig wäre das aber nicht gewesen. Wegen der Konstanz in der Fahrerpaarung – andere Teams wechseln die Co-Piloten – fiel der Sieg in der Meisterschaft auch so deutlich aus.

Die guten Leistungen bei den Rallyes haben ihres dazu beigetragen. „Bis auf Zwettl ist alles gut gelaufen, wir hatten keine Ausfälle“, resümiert Maier. Nur vier Läufe standen heuer auf dem Programm, die Weiz-Rallye musste aufgrund der gewerberechtlichen Prüfung Maiers für neue Werkstatt daheim in Zwiemannsbusch ausfallen. „Es war eine stressige Zeit“, sagt er. „Deshalb war ich wohl auch in Zwettl nicht ganz bei der Sache.“

Am Ende stand dennoch der größte Erfolg in Erna Pichlers Karriere und überhaupt des Rallyeteams. Am 13. Jänner wird sie für ihre Leistungen in Velden am Wörthersee bei der Staatsmeister-Ehrung vor den Vorhang geholt.

Da steckt das Schremser Racing Team schon längst wieder in den Vorbereitungen für die neue Saison, die definitiv wieder die Heimrallyes umfassen wird. „Alles andere entscheiden wir kurzfristig“, so Maier. „Die Wechselland-Rallye möchte ich aber wieder einmal fahren.“