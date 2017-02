Es vergeht eigentlich kaum einen Jahresbeginn, an dem Andreas Fichtenbauer nicht eine Weiterentwicklung präsentiert. Was der Racer4Kids-Pilot allerdings heuer aus dem Hut zaubert, ist ein gewaltiger Sprung nach vorne. Als Teil des Yamaha Austria Racing Teams (YART) wird er von 23. bis 25. Juni an der Langstrecken-WM (EWC) am Slovakia-Ring teilnehmen.

Der Kontakt zum ehemaligen Endurance-Weltmeister-Team war schnell gelegt. „Wir kennen uns seit vielen Jahren“, so Fichtenbauer. „Yamaha wollte heuer erstmals ein rein österreichisches Team auf die Beine stellen.“ Neben dem Schremser fahren Spitzenpilot Adi Kernstock und Herbert Pölzleitner, der auf dem Superbike schon die Internationale Deutsche Meisterschaft gewonnen hat, für das YART.

Andy Fichtenbauer | privat

Acht Stunden müssen die Piloten beim EWC auf dem Slovakia-Ring durchhalten. Für Fichtenbauer sicher kein Problem, ist die Rennstrecke in der Nähe von Bratislava doch eine seiner Lieblingsstrecken. Unter anderem brachte er dort vergangenes Jahr den Vize-Staatsmeistertitel in trockene Tücher.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, sagt der Benefiz-Biker. „Wir und unser Motorrad müssen dort aber in Top-Form sein, um gegen die Profis zu bestehen.“

Bei der weltweit populären EWC, die auf Eurosport live übertragen wird, gehen Fichtenbauer & Co. mit der YART-Yamaha R1 im Spezialdesign an den Start.

An diesem Wochenende wird der Schremser aber auch auf seine Racer4Kids-R1 steigen. Er nimmt in der nämlich auch heuer wieder an der AlpeAdria-Meisterschaft und der Staatsmeisterschaft teil. Am Slovakia-Ring wächst sich das zur Doppelbelastung aus.