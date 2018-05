Von Weitra ausgehend mit dem Rad in 24 Stunden Niederösterreich umrunden. Das ist der spannende Plan des vom St. Martiner Christian Troll und Georg Franschitz neu ins Leben gerufenen Race Around Niederösterreich (RAN). Diesen präsentierten die beiden vergangenen Mittwoch im Sportzentrum in St. Pölten.

Das RAN ist ein Nonstop-Rennen, im Stile der großen Vorbilder Race Across America (RAAM) und Race Around Austria (RAA), und ist auch als Ergänzung dafür gedacht, wie Troll und Franschitz schilderten. Mit dem Termin am 3. und 4. Mai soll das Abenteuerrennen zum neuen Saisonauftakt für die Ultraradsportler werden.

600 abwechslungsreiche und atemberaubende Kilometer mit rund 6.000 herausfordernden Höhenmetern geht es im im Uhrzeigersinn innerhalb der niederösterreichischen Grenzen.

"Weitra ist vor allem als Kulturstadt bekannt"

„Das RAN ist das fehlende Stück im Ultraradsport-Kalender und soll zukünftig zu einem Fixpunkt in der internationalen Szene werden, die nationale Szene stärken und sich als Einstiegsrennen in den Ultraradsport etablieren“, so Franschitz. Gefahren werden kann alleine, im 2er- und 3er-Team.

Start- und Zielort wird dabei Weitra sein. „Ich bin in der Nähe aufgewachsen und auch Georg hat nicht weit von Weitra entfernt seine Kindheit verbracht. Der mittelalterliche Stadtplatz und das Schloss im Hintergrund liefern die ideale Kulisse“, ist Troll überzeugt. Weitras Stadtrat Patrick Layr freut sich auf das RAN: „Weitra ist vor allem als Kulturstadt mit seinem schönen Stadtbild bekannt. Nächstes Jahr werden wir eine großartige Sportveranstaltung im Zentrum der ältesten Braustadt Österreichs haben.“ Durch die Einbindung der Vereine und der Bevölkerung soll den Radsportlern am Rathausplatz ein würdiger Rahmen geboten werden.

Von Weitra aus geht’s entlang der Grenze zu Tschechien ins Weinviertel, es folgen schnelle Kilometer durchs Marchfeld, ehe es über die Donau in Richtung höhere Gefilde, Leithagebirge und Semmering, geht. Der höchste Punkt der Strecke liegt bei 1.100m in Wastl am Wald. Solosportler haben für die Strecke 30 Stunden Zeit, die Teams 24 Stunden.

Das Rennen vor der Haustür nicht entgehen lässt sich RAAM- und RAA-Finisherin Alexandra Meixner, die sich bereits angemeldet hat.

www.ran-bike.at