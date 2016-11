Im schönen Ambiente des nostalgischen Kinos in Schloss Rosenau präsentierte Stefan Schrenk vergangene Woche den Dokumentarfilm über sein „Race Around Austria“-Abenteuer.

Der Gmünder Künstler Vienzenz hat den Vitiser Stiegen- und Türenproduzenten beim härtesten Radrennen Europas begleitet – von den langwierigen Vorbereitungen und den Rennstart, über die Strapazen während des Rennens bis zur Erleichterung im Ziel. Daraus entstand eine 96-minütige Doku.

Geladene Gäste sahen den Film schon am Donnerstag, am Freitag durfte jeder kommen. An beiden Tagen war das Kino gut gefüllt. Nach den Vorführungen im Bezirk Zwettl wird der Film am 20. Jänner (19 Uhr) auch in Vitis im Haus der Musik und Kultur gezeigt. Wer ihn sich zu Hause anschauen möchte, kann der Film auch erwerben.

Infos: info@schrenksportteam.at