Mit seiner stärksten Leistung seit Langem abseits von Bergläufen zeigte der Gmünder Alois Redl auf, der das Feld über den ersten Anstieg führte – am Ende wurde er mit 23:09min Dritter. Nach den ersten paar 100 Metern zogen nämlich der ULC-Horner Christoph Laister und der ULV-Kremser Wolfgang Hiller vorbei. In diesem Duell setzte sich Laister, der mit seinen Spikeschuhen in den vielen Bergauf-Passagen Vorteile gegenüber dem normalbeschuhten Hiller hatte, klar durch.