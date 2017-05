Weiße Weste in der Kreisliga, souveräner 6:1-Sieg in den Aufstiegsspielen gegen Herzogenburg. So meldeten sich die Damen der 1. SVg Gmünd vergangenes Jahr nach nur einer Saison in der Kreisliga A zurück in der Landesliga.

Wenn die Grenzstädterinnen am Samstag in Leobersdorf in die neue Saison starten, werden zwei Drittel der Meistermannschaft jedoch nicht dabei sein. Kathrin Brezina ist Anfang des Jahres Mutter geworden, wird dementsprechend nicht bei allen Spielen zur Verfügung stehen. Schlimm erwischte es wieder einmal Maria Wandaller, die sich im Winter neuerlich schwer am Knie verletzte, und für die gesamte Saison ausfallen wird. „Die Damen-Mannschaft war in der Vorsaison wirklich souverän. Aber mit diesen Ausfällen wird es natürlich eine massive Herausforderung werden, die Klasse zu halten“, sagt Christoph Vogl, Sportlicher Leiter der 1. SVg Gmünd.

Christoph Vogl ist SportlicherLeiter der1. SVg Gmünd. | privat

Ebenfalls zurück in der Landesliga sind Gmünds Einserherren. Mit nur einer Niederlage – gegen Meister Krems – wurden sie Zweiter. Nach vier Jahren schlagen Christoph Gabler & Co. am Sonntag in Mödling erstmals wieder der Landesliga auf. „Ziel bei den Herren, wie auch bei allen anderen Teams, ist der Klassenerhalt“, verdeutlicht Vogl.

Dafür haben sich die Grenzstädter personell verstärkt. Mit Oldrich Pecha stieß ein 19-jähriger Tscheche zur Mannschaft. „Wir hatten nur sieben Spieler im Kader. Dazu wird Clemens Köhler nicht regelmäßig spielen können. Oldrich ist sein Ersatzmann“, so Vogl. Der neue Legionär wird gleich im ersten Match für Köhler einspringen.

Eine Ebene darunter will der TV Waldenstein im Spitzenfeld der Herren-Kreisliga A mitmischen. „Der Meistertitel wird aber wahrscheinlich nicht möglich sein. Hauptaugenmerk wird sein, immer wieder junge Spieler einzusetzen. Wir wollen die Mannschaft in den kommenden Jahren verjüngen“, erzählt Obmann Gregor Nowak.