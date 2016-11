Der Sieger des Waldviertel-Cups heißt zum neunten Mal: SG Litschau/Eisgarn. Die Schrammelstädter bezwangen die Zwettler im Finale am Freitag in Litschau. Dabei war die Ausgangslage für die Gastgeber nicht gerade rosig gewesen. Jiri Plasil musste krankheitsbedingt passen. Zudem endete das Duell von Manfred Paulin gegen Heinz Reisinger schon nach kurzer Zeit mit einer Pattstellung.

Dadurch stieg der Druck erheblich. Auf dem Spitzenbrett standen sich der Nationale Meister Stefan Wagner und der für Zwettl spielende Gmünder Martin Zwettler gegenüber. Es entwickelte sich ein Positionskampf, bei dem die Waldviertler Spitzenspieler aber mehr und mehr auf das zweite Brett schielten – denn bei 2:2 zählen die Ergebnisse auf den vorderen Brettern.

Dort war der Zwettler Sieg schon in Reichweite. In absoluter Bedrängnis zog aber Pavel Ptacnik ein Mattnetz auf, in dem sich Peter Stadlers König verfing. Während dieser Handlung wurde die Zeit für Wagner und Zwettler knapp. Bitter für Zwettler, denn er übersah eine dreifache Stellungswiederholung, was nach dem Regelwerk Remis bedeutet.

Dass Roman Nemecek auf dem vierten Brett nach fünf Stunden Christian Schwartz unterlag, blieb damit ohne Konsequenzen. Der Cup-Sieg ging dennoch an den Rekordhalter.