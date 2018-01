Der Nachwuchs des SC Nordwald zeigte am Samstag beim Langlauf-X-Cross-Bewerb in der Wintersportarena Liebenau auf und erreichte viermal einen Platz am Stockerl.

Das zum Löffler Drei-Länder Cup (OÖ/NÖ/Stmk) zählende Rennen wurde als Sprintwettkampf auf der Skipiste durchgeführt. Es führte dabei nicht nur die Ausdauer zum Erfolg, vielmehr waren Kraft für den Anstieg auf die Skipiste und beste Technik für die Abfahrten gefordert. Als zusätzliche Herausforderungen waren bei der Abfahrt Richtungstore und eine Sprungschanze im Parcours enthalten.

Sieben Athleten stellten sich der Herausforderung

Für den SC Nordwald stellten sich sieben Athleten in den Nachwuchsklassen der Herausforderung. Besonders die Jüngsten waren stark drauf. Klara Hofmann und Katja Pelikan holten beim Sprint nach einer schweren Runde über 500m zweite Plätze. Julian Müllner und Valentin Zwettler bekamen die Medaille für den dritten Platz überreicht. Konstantin und Klara Zwettler sammelten in ihrem ersten Rennen wertvolle Erfahrung. Hannes Hofmann verpasste nach dem Prolog als Vierter den Einzug ins Finale.

In der Allgemeinen Klasse war sich Ulrich Klement am Start, der am Vormittag schon in Ramsau am Dachstein über 30km Neunter wurde. Das Rennen in Liebenau am Abend nahm er zusätzlich zum Spaß in Angriff. Für den Einzug in das Finale reichten seine Kräfte nach der Belastung vom Vormittag jedoch nicht mehr.