Die 23. Olympischen Winterspiele wurden am vergangenen Freitag in Pyeongchang in Südkorea eröffnet. Im Gegensatz zu den letzten Spielen in Fernost, als der Bad Großpertholzer Georg Kuttner 1998 in Nagano (Japan) im österreichischen Viererbob bremste, ist das Waldviertel diesmal nicht vor Ort vertreten. Mitgefiebert wird aber natürlich trotzdem.

Beim größten Wintersportverein des Waldviertels, dem SC Nordwald, sind die Spiele momentan Thema Nummer eins. „Nur ist natürlich jeder enttäuscht, dass bisher so viele Alpin-Rennen abgesagt werden mussten“, sagt Obmann Werner Cizek, der auch am Sonntag umsonst seinen Wecker für die Herren-Abfahrt gestellt hatte. „Ich bin extra um drei Uhr aufgestanden, damit ich dann sehe, dass abgesagt ist, das hat mich schon ein bissl geärgert.“

Auf seine Kosten kommt Cizek aber trotz der Absagen der Skirennen. Er schaut sich nämlich alles an, wofür er Zeit hat. „Ich bin zum Beispiel auch ein großer Eishockey-Fan.“ Die beiden Gold-Medaillen für Österreich hat er vorm Fernseher mitverfolgt: Sowohl Marcel Hirschers Goldfahrt in der Superkombi am Dienstag, als auch jene von Rodler David Gleirscher am Sonntag.

Der Ski-Boom lässt noch auf sich warten

Stephan Haumer hat die Fahrten auch gesehen – allerdings mit Zeitverzögerung vom Recorder. „Ich nehme die Rennen auf, stehe eine Stunde früher auf und schau sie mir vor der Arbeit an“, erklärt der Serien-Vereinsmeister und Trainer des SC Nordwald. Zur Zeit der Rodel-Entscheidung war er gerade mit den Nordwald-Kids beim Rennen in Kirchbach. Als Skifahrer interessieren ihn vorrangig die Bewerbe der Alpinen. „Aber auch alle anderen Bewerbe, bei denen die Österreicher Medaillenchancen haben.“

Das werden allerdings nicht viele sein, fürchtet Franz Chwatal. Der Manager der Gmünder Basketballer ist sehr sportbegeistert und verfolgt Olympia mit besonderem Interesse. „In welcher Fantasiewelt unser ÖSV-Präsident lebt, dass er glaubt, wir holen 15 Medaillen, weiß ich aber auch nicht“, sagt Chwatal, der eher an die Hälfte der Edelmetall-Ausbeute glaubt.

Das Wintersport-Interesse ist also noch höher als sonst. Zumindest im passiven Bereich. Ob durch die Spiele auch mehr Leute aktiv mit dem Skifahren beginnen, lasse sich, so Cizek nur schwer beurteilen: „Für das Schülerrennen in Harmanschlag am Wochenende haben sich 140 Kinder angemeldet, aber, ob das wegen Olympia ist?“ Die Skikurse waren gut, sind aber bereits zu Weihnachten und Jahresbeginn über die Bühne gegangen.

Haumer wird deutlicher: „Ich denke nicht, dass Olympia heuer zu einem gesteigerten Interesse am Skifahren führt. Vor allem auch, weil durch die Beginnzeiten sicher weniger Leute vor dem Fernseher sitzen.“

Auch im restlichen Waldviertel verzeichnet man noch keinen Ski-Boom. „Da die Spiele heuer in Südkorea und nicht in Europa über die Bühne gehen, hält sich das Interesse in Grenzen“, sagt etwa Mario Scherak, Sektionsleiter vom HSV Allentsteig. „Noch. Wenn es richtig losgeht und die ersten Erfolge da sind, kommt das sicher auch.“