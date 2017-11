Stefan Fegerl zieht mit Borussia Düsseldorf an der Spitze der Deutschen Bundesliga weiter seine Kreise. In Grünwettersbach gewann der Rekordmeister das siebente Spiel in Serie und baute damit die Tabellenführung weiter aus.

Fegerl brachte dabei den 3:0-Sieg mit seinem Erfolg im letzten Einzel gegen Dang Qiu in trockene Tücker. Der Unterlembacher musste gegen den einzigen deutschen Penholder-Spieler zwar den ersten Satz abgeben, danach hatte er sich auf den Spielstil seines Gegners aber eingestellt und gewann die Sätze zwei und drei souverän. Im vierten Satz verwertete er schließlich den dritten Matchball.

Waldviertler will in die Champions League vorstoßen

Davor hatten Anton Källberg (3:2 gegen Masataka Morizono) und Timo Boll (3:1 gegen Ricardo Walther) den Grundstein für den Heimsieg gelegt. Da gleichzeitig Mühlhausen in Saarbrücken verlor, wuchs der Vorsprung von Fegerl & Co. auf die Verfolgerteams auf vier Punkte an.

An die Tabellenspitze will der Waldviertler am Freitag mit Düsseldorf auch in der Champions League vorstoßen. Dort geht‘s auswärts gegen Leader Hennebont. Mit einem Sieg gegen die punktegleichen Franzosen würde es einen Führungswechsel geben. Im Hinspiel gab es jedoch eine 2:3-Niederlage. Spannung ist in der Gruppe aber weiterhin garantiert, lauern doch die beiden anderen Konkurrenten nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo.

In der Bundesliga geht‘s am Sonntag gegen Aufsteiger Bad Königshofen weiter. Alles andere, als ein Sieg, wäre gegen den Vorletzten aus Oberbayern eine Überraschung.