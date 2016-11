Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Stefan Fegerl in der vergangenen Woche. War der Unterlembacher in der Champions League gegen Chartres und in der Deutschen Bundesliga gegen Bergneustadt noch der Matchwinner für Borussia Düsseldorf, musste er wegen einer Erkrankung seinen Einsatz im Nationalteam beim wichtigen EM-Qualifikationsmatch in Ungarn absagen.

Nach hartem Kampf bleibt Österreich mit einem 3:2-Erfolg von Daniel Habesohn, Robert Gardos und David Serdaroglu aber weiterhin auf Kurs zur Team-Europameisterschaft in Luxemburg. Mit zwei Einzelsiegen avancierte Habesohn in Abwesenheit der Nummer eins (Fegerl) zum Matchwinner.

In diese Rolle schlüpfte Fegerl bei Borussia Düsseldorf. Begonnen hat alles jedoch mit einem Kaltstart. Gleich im Auftakteinzel der Champions League-Partie gegen Chartres ASTT schlitterte der 28-Jährige in eine vermeidbare Pleite gegen den Schweden Pär Gerell. Besonders bitter der fünfte Satz, in dem er sich 9:11 geschlagen geben musste.

Im Entscheidungsmatch wetzte Fegerl jedoch die Scharte aus, schlug Nationalteam-Kollegen Gardos in fünf Sätzen und setzte damit den Schlusspunkt beim 3:2-Erfolg der Borussen über den französischen Vizemeister.

In Abwesenheit von Timo Boll sicherte Stefan Fegerl den Borussen in der Bundesliga den Sieg über Bergneustadt, einem „richtungsweisenden Spiel“, wie es Fegerl vergangene Woche ausdrückte. Zum Auftakt ließ er Benedikt Duda keine Chance, erreichte fast jeden Ball und hatte stets die besseren Antworten parat. Den Sack machte Fegerl dann gegen Ricardo Walther (3:0) klar und deutlich zu.

Rekordmeister Düsseldorf fehlen damit bei einem Spiel weniger nur mehr zwei Punkte auf die Tabellenführung. Ganz oben steht man schon in der Champions League. Mit dem Sieg gegen Chartres hat man sich Luft verschafft, jetzt kommt am Freitag der polnische Klub Torun.

Und ab 9. November ist Stefan Fegerl zum letzten Mal heuer im Einzeleinsatz – bei den Austrian Open in Linz im Rahmen der World Tour.