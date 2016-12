Das hat nicht einmal Stefan Fegerl geschafft! Der 14-jährige Fabian Fritz krönte seine starke Leistung bei der 36. Ortsmeisterschaft des TTC Großdietmanns mit dem Sieg im Herren-A-Bewerb und ist damit der jüngste Ortsmeister in der Vereinsgeschichte.

Den letzten Schritt zum Titel setzte das Nachwuchstalent, das auch in der Landesliga B schon das Um und Auf der Zweier-Mannschaft ist, mit einem souveränen 3:0-Erfolg über seinen Teamkollegen in der Meisterschaft und Doppelpartner Daniel Schulner.

Lukas Macho setzte sich im Herren-D-Bewerb durch. | NOEN

Zwei Spiele zuvor mussten sich die beiden gemeinsam nach fünf Sätzen im Doppel-Finale den Haudegen Alexander Maier und Otto Schimany geschlagen geben. Maier/Schimany führte schnell 2:0, gab dann das Match gegen Fritz/Schulner fast noch aus der Hand und holte sich schließlich nach fünf Jahren doch den Doppeltitel wieder zurück.

Einen zweiten Ortsmeistertitel holte sich Otto Schimany im Herren-B-Bewerb, wo er in der Neuauflage des 2012er-Finales Rudolf Schwingenschlögl, der in den vergangenen vier Jahren immer im B-Finale stand, deutlich besiegte.

Eine weitere Final-Niederlage für den Schwingenschlögl-Clan gab es im Herren-D-Bewerb, wo Sohn Elias (nach der Niederlage gegen Thorsten Böhm im Jugend-Endspiel) gegen Lukas Macho den Kürzeren zog.

Über 90 Nennungen waren heuer bei der Ortsmeisterschaft eingegangen. „Besonders freut mich, dass so viele junge Schülerinnen dabei waren“, sagte TTC-Obmann Rudi Schwingenschlögl. Vizebürgermeister Franz Hinker streute dem Vereinen Rosen: „Es ist gigantisch, was ihr hier auf die Beine stellt. Und wie gut eure Nachwuchsarbeit ist, sieht man ja auch wieder am jungen Ortsmeister.“