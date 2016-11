Nicht ganz nach Maß lief die vergangene Woche für Stefan Fegerl. Nachdem ihm eine Erkältung schon die Teilnahme am EM-Quali-Match gegen Ungarn verbaute (die NÖN berichtete), verbrachte er das Wochenende wieder im Bett – diesmal mit Durchfall.

„Ich dürfte etwas Falsches gegessen haben“, mutmaßt Fegerl, der deshalb das Bundesliga-Match von Borussia Dortmund gegen Grünwettersbach (3:1) von daheim aus über den Live-Stream verfolgen musste.

Zwei Tage zuvor stand Fegerl in der Champions League gegen den polnischen Klub Torun an der Platte. „Mit etwas Bauchweh“, sagt er. „Ich hatte ja davor zwei Tage überhaupt nichts trainiert, war krank.“ Die Unsicherheit war berechtigt. Zwar gewann der Unterlembacher sein Einzel gegen Pavel Sirucek in fünf Sätzen, tat sich aber schwer. Am Ende stand aber ein klarer 3:0-Erfolg für Düsseldorf, das die Gruppe D weiter anführt.

Weiter geht‘s für Fegerl mit den Austrian Open in Linz, die am Mittwoch starten. „Mir geht es mittlerweile wieder besser, ich werde spielen können“, sagte er der NÖN, die ihn am Montag auf dem Weg ins Waldviertel erreichte. Am Dienstag ging‘s weiter nach Linz.

Große Ziele für das World-Tour-Turnier setzt er sich noch nicht: „Das ist ein bombenstarkes Turnier, es kommt auf die Auslosung an. Ich muss von Runde zu Runde schauen. Wichtig ist mir, dass ich mein Niveau abrufe, damit ich meinen Weltranglisten-Platz halten, vielleicht sogar verbessern kann.“ Dort ist er im November wieder auf Rang 20 vorgestoßen.