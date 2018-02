Nachdem Stefan Fegerl bereits vor zwei Wochen im NÖN-Interview ankündigte, dass er sich künftig mehr auf Familie und Turnier-Tischtennis konzentrieren wolle, steht jetzt fest, dass er sich auch einen neuen Verein versuchen wird. Wie Borussia Düsseldorf in einer Aussendung mitteilte, wurde der Vertrag des Unterlembachers mit dem deutschen Rekordmeister nicht verlängert. Fegerl wird demnach die Borussia mit Saisonende verlassen.

Bis dorthin könnte die Erfolgsgeschichte noch um ein paar Kapitel erweitert werden. In der Deutschen Bundesliga ist man auf Titelkurs und in der Champions League ist die Tür zum Halbfinale schon nach dem Viertelfinal-Hinspiel weit offen. Ein Meistertitel, zwei Pokalsiege und eine Finalteilnahme in der Champions League stehen bereits in der Vita des 29-Jährigen in seiner Düsseldorfer Zeit.

"Stefan ist ein großartiger Mannschaftsspieler"

Dennoch trennen sich die Wege. „Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen“, wird Borussia-Manager Andreas Preuß in der Aussendung zitiert. „Stefan ist ein großartiger Mannschaftsspieler und ein toller Mensch. Sein Lebensmittelpunkt ist jedoch bei seiner Familie in Wien und wir haben einen Spieler gesucht, der in Düsseldorf lebt und dauerhaft trainiert."

"Die Zeit bei Borussia Düsseldorf war für mich persönlich einfach überragend", sagt Fegerl. "Wir haben ein super Team, das Danny Heister wirklich gut anführt und das mir in Zukunft fehlen wird. Ich bin wirklich stolz darauf, zwei Spielzeiten ein Borusse gewesen zu sein. Dieses Jahr ist aber noch nicht vorbei und mein absoluter Fokus liegt darin, dass wir diese Saison erfolgreich abschließen werden. Da ich im Dezember zum zweiten Mal Vater geworden bin, möchte ich künftig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und meine Frau bei der Erziehung unserer beiden Jungs unterstützen."

Wohin es den Waldviertler als nächstes zieht, ist noch offen, er steht allerdings schon in Verhandlungen mit einem neuen Klub. Aktuell ist Fegerl in Montreux. Nachdem er für die Austrian Top 12 am Dienstag krankheitsbedingt absagen musste (38,5 Grad Fieber), will er am Genfer See bei den am Samstag beginnenden Europe Top 16 wieder voll angreifen.