Fünf Tage quer durch Schwarzwald. 262km, jeden Tag rund 50 km. So stellt man sich eine gemütliche Spazierfahrt mit Auto, Motorrad oder Fahrrad durch das idyllische Mittelgebirge in Baden-Württemberg vor. Bernhard Bock hat diese Strecke in der Vorwoche zu Fuß zurückgelegt. Da nahm er am zweiten Schwarzwaldlauf teil – einem Etappenlauf. Und wurde Zweiter!

Mit Red Bull & Cola wieder zu Kräften

„Ich wollte einen Etappenlauf finishen, wissen wie mein Körper auf die tagelange Belastung reagiert. Das war Neuland für mich“, sagt der LT-Gmünd-Obmann der NÖN. „Als ich gemerkt habe, dass ich vorne dabei bin, es mir körperlich gut geht, wollte ich natürlich mehr. Das gibt dir einen mentalen Schub, wenn du um die Plätze fightest.“

Das Umdenken kam am zweiten Tag. „Die Beine waren locker und ich konnte einen Vorsprung rauslaufen.“ Der Hohen-eicher finishte die längste Etappe (57,6km) in 6:05h, zwar 20 min hinter der deutschen Ultra-Legende Günter Naab, aber 18 min vor dem Dritten Andreas Hausy (GER). Der drückte deshalb am dritten Tag aufs Tempo, war Zweiter, verlief sich aber vor dem Ziel – Bock überholte.

„Die vierte Etappe war am intensivsten“, erzählt Bock, der auf der kürzesten Etappe (46,6 km) in eine Energiekrise schlitterte und viel Boden auf Hausy verlor. „Bei der letzten Versorgungsstation hab ich ein Red Bull mit Cola getrunken, das hat die Energie zurückgebracht.“ Am Ende waren beide gleichauf und vereinbarten für den letzten Tag einen Nicht-Angriffspakt.

„Es war wunderschön, oft hügelig, teils zum Gehen, aber sehr idyllisch.“ Bernhard Bock möchte keine Sekunde missen

„Damit konnte ich die letzten Kilometer trotz Regens noch genießen“, schildert Bock. „Es ging mir weit besser als erhofft. Klar wirst du allgemein müde, aber da hast du keine Probleme zu finishen.“ …und die Landschaft zu genießen. „Die Streckenführung war wunderschön, oft hügelig, teils zum Gehen, aber wahnsinnig idyllisch. Ich möchte keine Sekunde missen.“

Und was unterscheidet jetzt einen Etappenlauf von einem Ultralauf? „Die mentale Belastung ist irrsinnig hoch“, sagt Bock. „Du musst die Spannung tagelang halten, der Druck ist sehr hoch. Vergleichbar mit den 100 Meilen von Berlin. Ein 100km-Lauf ist sicher leichter.“ Ein weiterer Bonuspunkt ist, dass man die Ultrafamilie, die auch Xandi Meixner stets beschwört, länger auskosten kann. „Du bist immer mit den Läufern beisammen, schläfst gemeinsam in Turnsälen. Da lernt man sich kennen, gibt es viele schöne Ereignisse“, sagt Bock. Etwa als Sieger Günter Naab, der im Ultrabereich so ziemlich alles gewonnen hat, den einzigen „Ösi“ im mehrheitlich deutsch besetzten Starterfeld umarmte und ihm gratulierte. „Das hat mir sehr viel gegeben und gezeigt, wie gut meine Leistung war.“

Von Horb (50km südlich von Stuttgart) ging es nach Süden, streifte dabei auf der zweiten Etappe die Wintersportzentren Titisee-Neustadt und Hinterzarten. Ab Schülingen an der deutsch-schweizerischen Grenze (3. Etappe) ging’s wieder nach Norden. Die fünfte Etappe führte an Rottweil zurück nach Horb.