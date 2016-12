TELC - GMÜND 51:61. Was lange währt, wird endlich gut. Nach zwei kurzfristigen Absagen von Nova Bystrice und Studena stand am Sonntag in Telc für Gmünd II endlich der Saisonauftakt zur CZ-Liga auf dem Programm.

Etwas kleiner als sonst war der UBBC-Kader am dritten Adventsonntag. Die Gmünder ließen aber dennoch nie wirklich Zweifel am Auswärtssieg aufkommen. Zu Beginn wogte das Spiel noch hin und her, nach und nach erkannten die Gäste aber die vielen Räume in der Zone und konnten diese auch nutzen.

Im zweiten Viertel setzte sich Gmünd ab. Ordentlich. Denn der 15-Punkte-Pausenvorsprung reichte auch für den Sieg. Daran änderte auch nichts mehr, dass die Heimischen beim jetzt allgemein geringerem Spieltempo nach dem Seitenwechsel sowohl das dritte als auch das vierte Viertel für sich entschieden.

Landesliga Herren

KORNEUBURG - GMÜND, Sonntag, 18 Uhr. Das letzte Match des Jahres führt den UBBC Gmünd nach Korneuburg. Zum Heimspiel-Auftakt im Oktober hatten die Gmünder nur wenige Probleme mit den Sharks.