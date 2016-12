Die Voranmeldung lief am 28. Dezember noch einige Stunden darüber hinaus, aber schon beim NÖN-Redaktionsschluss zeichnete sich für den 6. Gmünder Silvesterlauf einmal mehr ein Riesen-Erfolg ab – wenn nicht ein weiterer Starterrekord. Fast 500 haben sich angemeldet, darunter knapp 100 Kids.

Mit 752 Finishern ist der Werbeprofi-Silvesterlauf im Vorjahr zum größten Silvesterlauf in ganz Niederösterreich aufgestiegen. Darüber würde sich LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock auch heuer wieder freuen. „Es kann losgehen! Jetzt hoffen wir noch auf schönes Silvester-Wetter“, sagt der Organisations-Mastermind und verweist auch darauf, dass es kein Lauf mit klassischem Wettkampf-Charakter ist. „Wichtig ist der Spaß an der Bewegung.“ Die bewährten Goodies, Geldpreise für den Streckenrekord, Kostümprämierung und vieles mehr gibt’s auch heuer wieder – dazu die unkomplizierte digitale Zeitnehmung mit dem in der Startnummer integrierten Chip.

Mit der NÖN sind Sie top-aktuell informiert! Die ersten Infos und Bilder gibt’s noch am Silvestertag online auf gmünd.nön.at, gesponsert von Werbeprofi.