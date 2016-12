MYJAVA - AMSTETTEN 3:0. Am vergangenen Mittwoch startete der VCA in die Europacupsaison. „Spartak Myjava ist ein bekannter Gegner für uns. Im letzten Jahr sind wir in der MEVZA aufeinandergetroffen und haben mit 1:3 verloren. Da haben wir noch etwas gutzumachen. Wir fahren nach Myjava, um einen Sieg zu holen“, gab Sportdirektor Micha Henschke die Marschroute vor. Eine Aufgabe, die eigentlich lösbar sein sollte, denn die Slowaken liegen in der Meisterschaft auf Rang sechs und verloren acht von zwölf Spielen.

Für die Amstettner, die in der Slowakei alles andere als eine zufriedenstellende Leistung an den Tag legten, waren die Hausherren aber dennoch eine Nummer zu groß. Der VCA schwächelte beim Service und kam mit dem der Gastgeber nicht zurecht. Eine klare 0:3-Niederlage und somit eine schwere Ausgangslage für das Rückspiel waren die logische Folge. Am 21. Dezember müssen die Amstettner nun einen Golden Set erzwingen. „Ich erwarte mir noch den Aufstieg“, fordert Henschke eine Leistungssteigerung seines Teams.

AVL

AMSTETTEN - AICH/DOB 0:3. Mit den Kärntnern gastierte der Tabellenführer in der Pölz-Halle. Die Gäste starteten fulminant in die Partie und führten schnell mit 9:1. „Das war schon richtig stark. Die kommen aufs Feld und sind zu hundert Prozent da“, staunte Amstettens Aufspieler Fabian Kriener über den Start von Aich/Dob. Die Hausherren ließen sich dadurch aber nicht entmutigen und kämpften sich nach und nach in die Partie. Der erste Satz ging noch relativ klar an die Favoriten, danach entwickelte sich zwei Sätze lang ein Duell auf Augenhöhe.

Amstetten erwischte sowohl im zweiten als auch im dritten Satz den besseren Start und hatte zur ersten technischen Auszeit eine Führung zu Buche stehen. Im zweiten Satz verhalf dann eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung bei 21:22 den Kärntnern zum Satzgewinn, im dritten Satz entschied die größere Routine zugunsten des Tabellenführers. „Schade, dass sie für die gute Leistung nicht mit einem Satz belohnt wurden. Den hätten sie sich verdient“, war Sportdirektor Micha Henschke zufrieden mit dem Auftritt seiner Spieler.

Auch Trainer Igor Simuncic war nach der Enttäuschung im Europacup wieder guter Dinge: „Das war ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Wir müssen uns aber noch am Service verbessern, um gegen solche Gegner die entscheidenden Punkte machen zu können. “