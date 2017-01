In der ersten Runde im neuen Jahr stand für die Landesligamannschaft der Union St. Peter ein wichtiges Spiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten St. Pölten am Spielplan. Mit einer Niederlage würden die Mostviertler von den Landeshauptstädtern die Rote Laterne übernehmen. Dass dies nicht passierte, lag auch daran, dass die St. Pöltner krankheitsbedingt auf ihre Nummer eins, Stefan Ratheyser, verzichten mussten. St. Peter trat hingegen komplett an und blieb beim 6:2-Sieg ungefährdet.

Die Mostviertler gingen von Beginn an in Führung und entschieden die Herren-Doppel und Herren-Einzel für sich. Die Damen konnten weder im Doppel noch im Einzel punkten. Nur im Mixed gelang Teresa Wendlik an der Seite von Roland Bauer ein Sieg. Der Vorsprung auf Tabellenschlusslicht St. Pölten beträgt nun zwei Punkte.

Erfolgreich spielten die Mostviertler auch bei der Landesmeisterschaft in Pressbaum. Der als Nummer sechs gesetzte Philipp Fritz zog mit nur einer Niederlage in der Qualifikationsgruppe unter die Top acht ein und belegte letztlich Rang sechs. Mit Vereinskollege Christoph Streisslberger spielte Fritz auch im Doppel. Obwohl das Duo erstmals gemeinsam antrat, sicherte man sich einen Platz am Podest. Sie verloren im Semifinale gegen die späteren Sieger und jubelten über Bronze.