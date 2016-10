Wenn die Amstetten Falcons am Freitag zur ersten Meisterschaftspartie in der OÖ Landesliga einlaufen, dann kann Coach Rene Bremböck auf die gleiche Mannschaft bauen, die im Vorjahr eine Serie mit 21 Siegen in Folge hinlegte und den Meistertitel eroberte.

Mit dabei ist auch Amil Klisura, der die geplante Rückkehr nach Deutschland wieder abgeblasen hat. „Bei ihm hat sich beruflich einiges verändert. Deshalb bleibt er da und uns in dieser Saison noch voll erhalten“, erklärt Bremböck, der über den Schritt seines Kapitäns nicht unglücklich ist. „Ein Spieler wie er ist natürlich schwer zu ersetzen“, gibt der Trainer und Präsident der Falcons zu. Mit dem Erfolgsteam aus dem Vorjahr hat Bremböck für die neue Saison klarerweise nur ein Ziel vor Augen: die Titelverteidigung.

Falcons gehen neue Wege

Dafür gehen die Falcons heuer teilweise neue Wege. So hat man bewusst auf Vorbereitungsspiele verzichtet. „Wir haben eine ewig lange Saison, länger als in der NBA“, verrät Bremböck den Grund für diese Art der Vorbereitung. Das Landesliga-Finale – wieder nur ein einziges Spiel – findet in der heurigen Saison nämlich erst am 10. Juni statt. Den ersten Matches misst Rene Bremböck daher noch nicht die riesengroße Bedeutung zu. „In unserer Liga spielt man eh tausend Mal gegen jeden. Da ist es wichtig, am Ende stark zu sein“, so seine Devise.

Der Falcons-Coach schickt seine Mannen in der neuen Saison auch mit einer etwas veränderten Taktik aufs Feld. Dass es da zu Anfangsschwierigkeiten kommen kann, ist Bremböck bewusst. Bereits die Auftaktpartie (Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr) könnte unter diesen Voraussetzungen spannend werden, denn mit Lui Linz kommt der Finalgegner des Vorjahres in die Amstettner Pölz-Halle. Schwer einzuschätzen sind im heurigen Spieljahr auch die Swans aus Gmunden. „Matthias Mayer hat seine Bundesliga-Karriere beendet. Er könnte in der Landesliga einlaufen“, gibt Bremböck zu bedenken.