Der ersatzgeschwächte Tabellenführer aus Amstetten empfing am vergangenen Freitag mit den Young Devils Linz den Tabellenzweiten der OÖ Landesliga. Mit einem schweren Spiel war zu rechnen und das bekamen die Zuschauer in der Pölz-Halle auch zu sehen.

Wie so oft starteten die Falcons etwas zögerlich in die Partie, beide Teams tasteten sich in der Anfangsphase an die Spielweise des Gegners heran. Nach einigen Minuten lief die Offensiv-Maschine der Hausherren aber bereits rund. Defensiv machte der Rebound allerdings einige Probleme. Vor allem die kleinen, spritzigen Spieler der Linzer erhaschten immer wieder Offensiv-Rebounds. Das verletzungsbedingte Fehlen der Big Men Jürgen Brandner und David Benkovics machte sich hier schon deutlich bemerkbar. Zwar war die Führung der Gastgeber nie gefährdet, zufriedenstellend absetzen konnte man sich in der ersten Halbzeit aber nicht.

Starke Gegenwehr der Linzer in zweiter Hälfte

Nach der Halbzeitpause stellte Coach Rene Bremböck auf Zonenverteidigung um. Diese brachte die Linzer zumindest für einige Zeit aus dem Konzept. Als die Gäste jedoch zu treffen begannen, kehrte man wieder zur Mann-gegen-Mann-Verteidigung zurück. Offensiv scorten die Falcons wie üblich mit einer geschlossenen Teamleistung, aufgrund der schnellen Spielweise gab es aber auch eine Phase mit vielen Ballverlusten. Die Linzer kämpften beherzt und entschieden sogar das letzte Viertel für sich. An der Führung der Amstettner konnten sie aber nie wirklich kratzen.

„Das war spielerisch eines der ansehnlichsten Spiele dieser Saison“, war Jasmin Marevac zufrieden mit der Vorstellung des Teams. Die Falcons sind auch nach neun Runden weiterhin ungeschlagen und lachen völlig verdient von der Tabellenspitze.