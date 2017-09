In der Vorwoche feierte Laura Stöckler mit WM-Gold in der Kombination den größten Erfolg ihrer Karriere. Nur vier Tage später stand für die Haagerin mit der Boulder-Europameisterschaft in Slany (Tschechien) bereits das nächste Saisonhighlight am Programm. Und wieder lachte die 18-Jährige vom Stockerl.

Dominiert wurde die Junioren-Kategorie von der Oberösterreicherin Franziska Sterrer, die als einzige Athletin alle drei Finalboulder lösen konnte und sich zur Europameisterin und Europacup-Gesamtsiegerin kürte.

Laura Stöckler sicherte sich in Slany mit zwei Tops in drei Versuchen EM-Bronze. In der Boulder-Europacup-Gesamtwertung landete die Haagerin hinter Franziska Sterrer und der Deutschen Johanna Holfeld ebenfalls auf Platz drei.