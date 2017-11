Die Kletteranlage in Guangzhou gehört zu den größten der Welt. Im Vorjahr wurden dort die Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften ausgetragen, heuer lud der chinesische Verband die besten zehn Athleten der Weltranglisten aller Disziplinen zum ersten China Open ein. Um die weltbesten Kletterer am Ende einer langen Saison noch einmal nach China zu locken, winkte ein Preisgeld von über 180.000 Euro.

„Für ein besseres Ergebnis hat nicht viel gefehlt“

Mit dabei im erlesenen Feld der Spitzenkletterer war auch Jessica Pilz. Nachdem die Haagerin beim Lead-Saisonabschluss in Kranj (Slowenien) zum ersten Mal in dieser Saison nicht unter die besten Acht geklettert war, lief es für sie in China nahezu perfekt. Im Halbfinale kletterte Pilz bis zum Top. Eine Leistung, die neben ihr nur der Favoritin Janja Garnbret gelang.

Auch im Finale kletterten die beiden wieder Top, aufgrund der längeren Kletterzeit verpasste Pilz aber knapp den Sieg. „Im Finale war es sehr knapp. Ich habe das Top in letzter Sekunde eingehängt. Psychologisch war es extrem wertvoll, die Saison mit zwei Tops zu beschließen“, war Pilz zufrieden mit Platz zwei.

Obwohl ihr der Jetlag und ihr Magen im Vorfeld des Boulderbewerbs ziemlich zu schaffen machten, zeigte Pilz auch hier eine ansprechende Leistung. Sie qualifizierte sich für das Finale und belegte letztendlich Platz sechs.

„Es hat Spaß gemacht, auch in dieser Disziplin wieder in einem Finale zu stehen. Für ein besseres Ergebnis hat auch nicht viel gefehlt“, zog die Niederösterreicherin zufrieden Bilanz. Nun steht die alljährliche Trainingspause am Programm. Im nächsten Jahr wartet dann mit der Heim-WM in Innsbruck das absolute Highlight.