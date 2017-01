Viermal hieß der souveräne Sieger des Grestner Silvesterlaufes Klaus Vogl. Im Vorjahr gewann der Amstettner mit neuem Streckenrekord. Mit ein Grund, sich für den letzten Tag des Jahres 2016 eine neue Herausforderung zu suchen. Und diese hieß Volkslauf in Peuerbach.

Acht Runden zu je 850 Metern gab es für das internationale Starterfeld bei klirrender Kälte zu absolvieren. Ab der dritten Runde bildete Vogl mit dem deutschen Vorjahressieger Felix Zimmermann das Spitzenduo. Am Ende der fünften Runde musste der Amstettner aber abreißen lassen. „Bei minus vier Grad am Anschlag zu laufen, ist nicht das Angenehmste. Ich hatte das Gefühl, Lunge und Bauchraum frieren von innen durch“, kämpfte der Mostviertler mit den niedrigen Temperaturen. Zwei etwas langsamere Runden reichten aber, um sich wieder zu erholen und dem Deutschen in der Schlussrunde noch einmal näher zu kommen. Vogl finishte mit elf Sekunden Rückstand in 21:41 Minuten. „Die Zeit ist das, was ich mir erhofft hatte“, war der Athlet des LCA Umdasch Amstetten zufrieden mit seiner Leistung. Mit dem Deutschen Marco Bscheidl verwies Vogl einen Läufer auf Platz drei, der bei der WM über 50 Kilometer am Podest stand.

Schenk finishte am fünften Gesamtrang

Nach dem Startverzicht von Klaus Vogl war in Gresten der Weg frei für Daniel Punz. Wie schon beim Heimlauf in Euratsfeld duellierte er sich mit dem Waidhofner Youngster Christoph Pölzgutter und hatte auch diesmal wieder das bessere Ende für sich. Punz gewann mit drei Sekunden Vorsprung. Rang drei sicherte sich Rene Vojtek von der Sportunion Waidhofen.

Er lief lange gemeinsam mit der schnellsten Dame, Victoria Schenk. Trotz mehrwöchiger Laufpause spulte die Hollensteinerin die 5,7 Kilometer mit einem Schnitt von 3:30 Minuten herunter und finishte am fünften Gesamtrang. In der Damenwertung war sie damit eine Klasse für sich. Sie nahm der Zweitplatzierten, Lokalmatadorin Franziska Füsselberger, fast eine Minute ab. Rang drei ging an Edith Brandl vom LC Neufurth.