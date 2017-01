Drei Punkte: So lautete die Aufgabe gegen den Tabellenletzten. Dass diese gegen den Aufsteiger ernsthaft in Gefahr sein könnten, damit rechnete man nicht. Dass es dennoch so kam, hatte dann vor allem zwei Gründe. Zum einen ließ der verlässlichste Punktegarant der Amstettner, Thomas Tröthann, in den ersten beiden Sätzen aus. Zum anderen fehlte der Simuncic-Truppe in der Anfangsphase die professionelle Einstellung. „Mit dieser Einstellung ist auch Ried ein schwieriger Gegner“, analysierte VCA-Sportdirektor Micha Henschke.

Der holprige Start der Am-stettner bescherte den Riedern eine 1:0-Satzführung. Im zweiten Durchgang standen die Oberösterreicher beim Stand von 24:19 vor dem zweiten Satzgewinn. „Sie haben dann gedacht, jetzt können sie gewinnen und haben angefangen zu zaubern, anstatt 08:15-Volleyball zu spielen“, schildert Henschke die spielentscheidende Phase. Der Satz ging in die Verlängerung und mit viel Glück mit 32:30 an den VCA. „Das war der Knackpunkt in der Partie“, so Henschke. In der Folge begann Thomas Tröthann zu treffen und mit seinem Formaufschwung kam auch die Dominanz des VCA. Die geforderten drei Punkte waren nach einem ungewollten Krimi gerettet.

ENNS - AMSTETTEN 0:3. Nach Tabellenschlusslicht Ried trafen die Amstettner am Sonntag auf den Vorletzten aus Enns. Drei Punkte sollten es auch hier sein und hier waren sie ungefährdet. Die Mannschaft von Trainer Igor Simuncic ging von Beginn an konzentriert ans Werk und war mit der Mannschaft, die in Ried am Feld stand, nicht zu vergleichen. „So tritt man auf“, war diesmal auch Micha Henschke zufrieden mit seinen Mannen. Angeführt von einem starken Thomas Tröthann, der die Spitze der AVL-Topscorerliste übernahm, wurde nur der zweite Satz, in dem die Ennser groß aufspielten, etwas knapp.

Nach diesem Sieg sind die Amstettner von Rang vier im Grunddurchgang nicht mehr zu verdrängen. Die noch ausständigen drei Partien wird man daher als Vorbereitung auf den Cup mit dem Cup-Team in Angriff nehmen.