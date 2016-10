In etwas mehr als 500 Tagen wird im Mostviertel Sportgeschichte geschrieben. Die Eisstock-Weltmeisterschaft, die von 20. Februar bis 3. März 2018 in Amstetten und Winklarn über die Bühne gehen wird, ist die erste Wintersport-WM, die in Niederösterreich ausgetragen wird. „Das ist eine große Auszeichnung für das Sportland Niederösterreich. Es ist selbstverständlich, dass wir das unterstützen“, versprach Landesrätin Petra Bohuslav im Rahmen einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag Fördergelder seitens des Landes.

Die wird man auch brauchen, denn auf Amstetten und Winklarn kommt ein Großereignis zu. 2.600 Sportler und Betreuer aus 24 Nationen und allen fünf Kontinenten werden erwartet. Außerdem rechnet man an allen Tagen mit insgesamt 30.000 bis 40.000 Zuschauern.

Gute Erfahrungen mit Großereignissen

Dass man eine Großveranstaltung auf die Beine stellen kann, das haben die Mostviertler bereits im Vorjahr mit der Austragung der EM bewiesen. „Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Daher war es klar, dass wir wieder nach Amstetten und Winklarn gehen“, erklärte Albert Ahamer, Präsident des Bundes österreichischer Eis- und Stocksportler, warum Niederösterreich und nicht Kärnten das Rennen um die WM machte.

Eine Entscheidung, die auch der internationale Verband goutierte. „Wir kommen sehr gerne wieder hierher. Es war eine grandiose EM und wir schätzen die Organisation sehr“, streute Manfred Schäfer dem Organisationsteam rund um Alfred Weichinger senior und junior Rosen. Amstettens Bürgermeisterin Ursula Puchebner schloss sich diesem Lob an. Sie habe schon „kurz geschnauft bei der Frage, ob wir uns für die WM bewerben“, gab die Stadtchefin zu und ergänzte: „Weichinger bürgt für Qualität. Wenn sie sagen, wir schaffen das, dann schaffen sie es“, blickt Puchebner optimistisch in Richtung Weltmeisterschaft.

Wenn 2018 in der Amstettner Eishalle und der Winklarner Weitschussanlage um Medaillen gekämpft wird, dann wollen auch drei Niederösterreicher ganz vorne mitmischen. Bei den Weitenschützen ruhen die Hoffnungen auf Lokalmatador Markus Weichinger. Im Ziel- und Mannschaftsbewerb stehen der Wanger Patrick Solböck und der Rohrbacher Christian Hobl im Fokus. Letzterer gilt als derzeit bester Stocksportler der Welt.