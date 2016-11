Vier erfolgreiche Dreier brachten eine schnelle 12:5-Führung (3.). „Wir haben überfallsartig begonnen“, so UBC-Headcoach Göttlicher. Den Zuschauern wurde im ersten Viertel ein wahres Offensivspektakel geboten: 30:26.

Göttlicher: „Da waren wir in der Defensive staubtrocken.“

St. Pölten gewann die zweiten zehn Minuten klar mit 20:10 und machte den Klassenunterschied im dritten Viertel noch deutlicher: 27:12! Der Rest war Schaulaufen. „Es war ein klarer Sieg, auch in dieser Höhe verdient“, so Göttlicher.

JENNERSDORF - ST. PÖLTEN 57:83. Auch im Cup gab sich St. Pölten in der vergangenen Woche keine Blöße. Beim Knights-Nachfolgeklub Jennersdorf verschlief der UBC in Güssing vor knapp 700 Zuschauern zwar die Anfangsphase, fand dann aber angeführt von Eric Schranz (11/11 aus dem Feld) zurück in die Spur. „Ein Basketballfest“, lobte Göttlicher die Kulisse.