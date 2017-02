Auf einer Rennpiste, auf der der frischgebackene Doppelweltmeister Marcel Hirscher heuer nur Sechster wurde, gelangen dem Maissauer Behindertensportler Martin Würz gleich zwei Siege:

Beim Europacup-Nachtslalom in der kroatischen Hauptstadt Zagreb zeigte er mit guten Leistungen auf. „Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich wusste schon, wenn ich mein Können zeige, dass ich um den Sieg mitfahre“, so der Maissauer. „Dass es sich so ausgegangen ist, ist natürlich perfekt.“ Auch den zweiten Slalom untertags gewann er. Zuvor konnte Würz auch beim Riesentorlauf in Kranjska Gora, ebenfalls im Europacup, mit tollen Leistungen glänzen. Trotz Nebels und Regens gelangen dem Weinviertler zwei gute Durchgänge und somit der dritte Platz im ersten Rennen.

Im zweiten Rennen setzte sich der Top-Sportler aus dem Bezirk Hollabrunn mit einem guten ersten Lauf an die Spitze. Doch nach dem zweiten Durchgang musste sich Würz knapp geschlagen geben und landete auf Platz zwei. „Ich wollte im Riesentorlauf einfach wieder eine gute Leistung zeigen, da es immer ein bisschen ein Auf und Ab ist“, so das Ski-Ass, „Ich war dieses Mal sehr zufrieden. Der zweite Platz hat mich nur kurz geärgert.“ Zufrieden mit seiner Leistung startet Würz nun ins Training für das Weltcupfinale am 13. März in Pyeongchang (Südkorea).

„Bei den vier Europacup-Rennen waren nicht alle guten Athleten dabei. Ich bin mit meiner Leistung dennoch zufrieden. Mit dem guten Gefühl ist es angenehm, sich auf das Weltcupfinale vorzubereiten“, so Würz, der einige Tage im Skigebiet Dachstein-West trainieren wird. Er hat bereits ein Ziel für den Weltcup: „Cool wäre wieder ein Podest, aber mir ist wichtig, alles in Pyeongchang für die Olympischen Spiele nächstes Jahr kennenzulernen.“