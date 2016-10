In zwei Wochen geht‘s los, dann steht für den Pleissinger Dieter Preiß das nächste Spektakel auf dem Programm. Gemeinsam mit dem Deutschen Rainer Kauczor, einem langjährigen Freund aus der Laufszene, fliegt Preiß nach Indien, um dort am „Himalayan 100 Mile Stage Race“ (25. bis 29. Oktober) teilzunehmen. Im Schatten der „Achttausender“ – Makalu (8.475 Meter), Lhotse (8.501), Kanchenjunga (8.598) und Mount Everest (8.848) – müssen in fünf Tagen die 100 Meilen, entspricht 161 Kilometer, gelaufen werden!

Extremläufe haben für den 39-Jährigen mittlerweile ja Tradition. So meisterte er in den vergangenen Jahren bereits Abenteuerläufe wie den „kältester Marathon der Welt“ in Omsk, den Marathon auf dem zugefrorenen Baikalsee oder den „Untertage-Marathon“ in Deutschland. Was ist die Motivation des Pleissingers? „Da ich seit 2013 eine Pause diesbezüglich hatte, ist es jetzt einfach wieder mal Zeit, etwas Spannendes zu machen. Nachdem ich die Kälte-Marathons schon erledigt habe, den tiefsten Marathon der Welt gelaufen bin, ist nun eben der höchste Lauf der Welt an der Reihe.“

Gleich nach der Ankunft am 20. Oktober und einem Sightseeing in Neu-Dehli geht‘s weiter ins Darjeeling-Gebiet, um sich rasch zu akklimatisieren. Die größte Herausforderung stellt die dünne Luft dar. „Durch den niedrigen Sauerstoffgehalt ist es viel anstrengender, Leistung zu bringen. Die gelaufenen Zeiten sind daher absolut sekundär“, erzählt Preiß, der auch möglichst viele Eindrücke abseits der Strecke mitnehmen will. „Man kann sagen, dass es eine Art Erlebnis-Urlaub, gepaart mit den Eindrücken einer ganz anderen Mentalität der Menschen und auch der Natur, ist.“

Ein Tross von 300 Menschen begleitet die Läufer, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Denn während es untertags extrem heiß werden kann, sind die Nächte zum Teil klirrend kalt. Hier sind warme und hygienische Unterkünfte sowie einwandfreie Nahrung gefragt. In diesen sehr abgeschiedenen Gegenden stellt das auch einen enormen logistischen Aufwand dar. Nicht zu unterschätzen auch das Terrain: Abseits der Zivilisation machen herausfordernde Untergründe mit Geröll und Schlaglöchern den Athleten das Leben schwer.