Vom Darjeeing-Gebiet aus winden sich Straßen aus Kopfsteinpflaster hinauf in Richtung Himalaya. Sogar der geübteste Läufer kommt ins Schnaufen, wenn er diese Wege hinaufläuft.

Im größten Teebaugebiet der Erde findet einer der spektakulärsten Läufe der Welt statt, der „Himalaya 100“. „Der 100 Mile Stage Run führt über mehr als 160 Kilometer, und das in nur fünf Tagen. Es war nach dem ,Untertage-Marathon‘ das Härteste, was ich bis dato erlebt habe“, so Dieter Preiß über den Himalaya-100-Marathon an der indischen Grenze zu Nepal.

Der Läufer aus Pleissing war mit dabei, als der Startschuss zum diesjährigen Lauf in 2.200 Meter Höhe fiel. „Bei der ersten Tagesetappe mussten 1.800 Höhenmeter bewältigt werden, und das auf einer Strecke von über 35 Kilometern“, erzählt Preiß. „Hier wurde den 38 Startern aus aller Welt alles abverlangt, da der Sauerstoffanteil der Luft immer weniger wurde.“

Die „Königsetappe“ war die Marathondistanz über 42,195 Kilometer am dritten Tag. Ein Highlight des Events: der Ausblick auf den Mount Everest. „Die Umgebung rund um den Sandakphu National Park war wunderschön, aber sehr fordernd“, so Preiß.