HOLLABRUNN - ST. PÖLTEN 26:29.

UHC-Hollabrunn-Manager Gerhard Gedinger war nach der Derby-Niederlage gegen St. Pölten etwas zerknirscht: „Es ist schlussendlich das eingetreten, was ich vorher befürchtet habe: Dass wir zwar knapp dran sind, es aber nicht ganz reichen wird …“

Dabei starteten die Weinviertler mit Vollgas, führten 5:1 und 7:2. Generell schien es, als ob der UHC die Partie im Griff hätte. Der Knackpunkt war just zu einer Phase, als eigentlich alles für Hollabrunn lief. Beim Stand von 11:7 setzte es für St. Pöltens Markus Wagesreiter eine Zweiminuten-Strafe und Siebenmeter für den UHC.

Doch Oliver Graninger verwarf, infolge holten die Gäste Tor um Tor auf, verkürzten auf 10:11. In der 23. Minute glichen die Landeshauptstädter aus (12:12), um in Minute 24 erstmals in Führung zu gehen. Bis zur Pause bauten sie diesen Vorsprung bereits auf vier Treffer (13:17) aus!

Zwei wichtige Auswärtsspiele

Nach dem Wechsel spielten die Gäste abgebrüht, ließen Hollabrunn erst gar keine Hoffnung mehr, doch noch heranzukommen. Erst in der Schlussphase konnte der UHC noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. „Wir sind, wie schon so oft gegen St. Pölten, an der schlechten Chancenverwertung gescheitert“, haderte Gerhard Gedinger mit einem starken Gäste-Keeper Wolfgang Filzwieser und der Ungenauigkeit in der Offensive. Die Hausherren vergaben gleich drei Siebenmeter.

Nun steht ein Auswärtsdoppel (Bad Vöslau, Trofaiach) am Programm. Gedinger wünscht sich zwei Siege: „Für das Obere Play-off wären die natürlich extrem wichtig.“ Vorsicht ist aber geboten: Nach vier Niederlagen konnten die Vöslauer gegen Fivers II nun den ersten Saisonsieg einfahren.