Die Pause nach dem Grunddurchgang und vor dem Play-off-Start am kommenden Sonntag in St. Pölten ließ der UHC Hollabrunn nicht untätig verstreichen. Hinter den Kulissen wird eifrig für die Zukunft geplant. Fix: Spielmacher Anze Kljajic verlängerte bereits jetzt seinen im Sommer auslaufenden Vertrag. Der Slowene unterschrieb bis Sommer 2019.

„Der Spielmacher ist immer die wichtigste Aufgabe“, erklärt UHC-Manager Gedinger die Priorität für Kljajic. „Nicht nur, dass er ein super Spieler ist: Er passt auch menschlich sehr gut zu unserem Verein, fühlt sich wohl bei uns.“

Wohl möchten sich die Hollabrunner auch im Meister Play-off fühlen. Und zwar mit dem Erreichen eines Semifinal-Tickets. „Unser Hauptgegner wird wohl Trofaiach sein“, weiß Gedinger.

UHC hofft auf eine Überraschung zum Start

Aktuell, nach der Punktehalbierung nach dem Grunddurchgang, haben die Hollabrunner einen Zähler mehr auf dem Konto als die Steirer. Aber nicht nur das Semifinale strebt der UHC an – es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Zum Beispiel Platz drei am Ende des acht Runden dauernden Play-offs. „Aktuell gehen wir davon aus, dass sich Graz Platz eins nicht nehmen lassen und St. Pölten Zweiter wird. Mit Platz drei hätten wir ein brisantes Derby gegen St. Pölten um den Finaleinzug“, wagt Gedinger einen Blick in die Glaskugel.

Näher als das Ende des Play-offs liegt hingegen der Auftakt am Sonntag. „Wir sind Außenseiter, können aber überraschen“, hofft Gedinger auf eine kleine Sensation zum Auftakt. Das erste Saisonduell ging mit 29:26 an St. Pölten, beim Auswärtsspiel holte der UHC immerhin ein 32:32.

Personell stehen die Vorzeichen gut: Bis auf Christian Schörg sind alle Mann fit, auch Anze Kljajic meldete sich wieder zurück.