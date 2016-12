„Wie gewonnen, so zerronnen“, kommentierte UHC- Manager Gerhard Gedinger das magere Remis gegen Bad Vöslau. Denn nach dem prestigeträchtigen 32:32 beim Tabellenzweiten St. Pölten am Donnerstag rechnete jeder im UHC-Lager mit einem vollen Erfolg im nächsten NÖ-Derby. Am Ende war aber eine magere Wurfausbeute „schuld“, dass es nicht für einen Sieg reichte.

„Nur 20 erzielte Treffer sagen schon alles. Wir haben zu viele Fehler gemacht“, haderte Gedinger mit dem Spielverlauf.

Aufatmen konnten die Hollabrunner aber wieder am Sonntagabend, als die Ergebnisse der direkten Konkurrenten im Kampf um das Obere Play-off feststanden: Bärnbach/Köflach verlor bei Tabellenführer HSG Graz, Trofaiach daheim gegen St. Pölten. Heißt im Klartext: Gewinnt Hollabrunn am Samstag das Heimspiel gegen Trofaiach, ist der Einzug in die Top 5 fixiert. Zwar könnten die Steirer theoretisch mit dem UHC gleichziehen, das Head-to-Head-Duell würde aber zugunsten der Hollabrunner sprechen.

Keine Anspannung nach Weihnachten

„Wir werden uns voll auf dieses Spiel fokussieren“, verspricht Manager Gedinger. „Normalerweise ist Trofaiach ein Gegner, der uns liegt.“ Der frühzeitige Einzug wäre quasi ein Weihnachtsgeschenk der Mannschaft an sich selbst. „Dann können wir auch mit dem Training nach der Weihnachtspause etwas später starten, haben nicht mehr diese Nervenanspannung in den noch verbleibenden beiden Runden“, weiß der Manager.

Bis auf den noch angeschlagenen Christian Schörg sind bei den Hollabrunnern alle Mann fit. „Auch bei der Weihnachtsfeier hat sich kein Spieler verletzt“, konnte Gedinger scherzen.