Am kommenden Montag starten die Handballer des UHC Hollabrunn wieder ins Training. Bis dahin war über Weihnachten und Neujahr Regeneration angesagt. Auch die ersten Trainingseinheiten stehen noch unter dem regenerativen Aspekt, erst am 9. Jänner geht‘s wieder in voller Besetzung los.

Am 11.1. steht ein Testspiel gegen Landesligist Tulln am Programm, ehe es am 21. mit dem Spiel in Kärnten mit der Meisterschaft weitergeht. Noch keine Einigung gab es hingegen bezüglich der geplanten Aufstockung der HLA, der höchsten Liga im österreichischen Männerhandball.

„Es wird noch weitere Gespräche zwischen HLA, der Bundesliga und dem ÖHB geben“, berichtet Hollabrunn-Manager Gerhard Gedinger. Noch würden die Vorstellungen von allen Seiten zu weit auseinander liegen. Bis spätestens 2020 soll eine HLA-Aufstockung von zehn auf zwölf Vereine kommen.