Das war nichts für schwache Nerven. Da lief Hollabrunn gegen Kärnten lange einem Rückstand nach, kam gegen Spielende hin immer näher, drehte das Ergebnis um, musste in den Schlusssekunden aber lange zittern, ehe doch noch die endgültige Erlösung folgte (Fotos dazu siehe weiter unten). So geschehen beim jüngsten Heimspiel, wo unter dem Neo-Trainerduo Auß/Czech der zweite Sieg im zweiten Spiel nach der Kurzzeit-Ära Krizan gefeiert wurde.

Zu Beginn taten sich die Hollabrunner schwer, vor allem die Defensive stand nicht gut, konnten die Kärntner immer wieder durch die Mitte durchdringen. Pausenstand 15:17. „15 Tore in einer Halbzeit zu schießen ist ja okay. Aber 17 darf man ganz einfach nicht bekommen“, fasste UHC-Manager Gerhard Gedinger zusammen.

Taktische Top-Leistung in Schlusssekunden

In der Halbzeit analysierten die Hollabrunner ganz genau, stellten etwas um. Plötzlich lief es besser, wobei die abgebrüht spielenden Kärntner es verstanden, sich im Rennen zu halten. Erst in der 53. Minute gingen die Gastgeber nach einem Kljajic-Treffer erstmals in Abschnitt zwei in Front – 27:26. Die Gäste antworteten prompt, doch ein Doppelschlag von Kljajic und Czech bedeutete das 29:27.

Es wurde aber nochmals spannend, 55 Sekunden vor dem Ende gelang Kärnten der neuerliche Anschlusstreffer. Hollabrunn spielte kurz weiter, nahm 32 Sekunden vor Schluss ein Time-out. Danach wurde geschickt verzögert, plötzlich der ungedeckte Philipp Biber am Flügel angespielt, der 20 Sekunden vor der Sirene den 30:28-Endstand markierte.

Nach dem Spiel gegen Tabellenführer HSG Graz (fand nach Redaktionsschluss statt) geht‘s am Samstag zum Letzten HIB Graz.